萌喵床上「屁屁著地」起步...走！　網笑：偷看蠟筆小新？

▲貓咪用屁屁走路。 （影／飼主Lan Hsieh授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

桃園喵皇「三點」這天跳上床後，把屁屁黏在床上，接著竟然開始用屁股走路，畫面十分有趣。媽咪Lan Hsieh將這個畫面上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓不少網友笑翻直呼，「有在看蠟筆小新吼？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲喵：我身體很健康喔～別擔心！

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從影片中可以看到，這天早上三點打算叫媽咪起床，只見牠一跳上床後，立刻將屁股黏在床上，接著以屁屁著地開始前進，如同卡通《蠟筆小新》的小新一樣用屁股走路，爆笑舉動讓馬麻睡意全消！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，去年12月第一次發現三點會這樣走路，當時誇讚牠好可愛，之後喵在床上就會用這個姿勢走路。

▲三點還在街頭時非常瘦。

▲順利被收編後，慢慢增胖，變得更好看！

事實上，三點原本是一隻街貓，在橋下過著有一餐沒一餐的生活。Lan Hsieh心疼地餵養一陣子後發現喵個性溫和，應該能和家中公貓作伴，於是和三點約好隔天晚上要帶牠回家，沒想到三點就在約好的時間、地點出現，並且自己走去籠子內，順利被收編成為家貓。來到新家完成結紮後，三點展現牠乖巧、撒嬌的本性，一下就收服家中的公貓，2喵現在變成小情侶，天天黏在一起玩耍、睡覺，感情非常要好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲三點和公貓感情很好，常常黏在一起。

▲飼主經常幫毛孩們畫畫，還設計三點的Line貼圖《怪怪的偽白貓》。

不少網友看完屁屁走路影片後，擔心三點身體不舒服才有這樣的舉動，對此飼主則表示，曾到獸醫院做過檢查，醫生說貓咪很健康沒有問題。也有不少人開玩笑留言，「拉完順便擦屁股！」、「用你的床單擦牠的屁股」、「蠟筆小喵」、「原來是蠟筆小新啊！我還以為是貓欸」、「你的床會有Ｘ味喔......。」

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