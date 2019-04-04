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交罐罐不夠！「貓霸」折手佔機車露凶狠臉：完成「任務」才准領

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▲▼社區貓霸佔機車折手休息。（圖／網友陳小旻授權提供）

▲社區「貓霸」機車上折手休息。（圖／網友陳小旻授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

想領車？保護費交出來！新北市網友陳小姐這天出門後，巧遇3隻貓霸在機車上佔地為王，一隻貓一台車，凶神惡煞的表情可以感覺得到牠們不好惹！陳小姐將小霸王們的照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，同時也告訴大家如何繳交「保護費」？原來是必須把牠們的屁屁拍到爽，才能將車子騎走！

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▲▼社區貓霸佔機車折手休息。（圖／網友陳小旻授權提供）

▲除了機車，車子也常被貓咪霸佔。

從照片中可以看到，3隻虎斑喵分別坐在機車上，同時還舒適地折起手手，直接把車子占為己有，配上凶狠的表情，看來沒有上繳足夠的保護費，肯定無法將車子順利取走！陳小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實貓咪們非常溫馴，有時夜晚遇到，牠們還會當起小保鑣，陪著人走一段路，十分地貼心。虎斑喵們最喜歡被人拍屁屁，甚至還會為了被人拍屁股而爭風吃醋！

▲▼社區貓霸佔機車折手休息。（圖／網友陳小旻授權提供）

▲喵們為了爭寵而大打出手。

陳小姐提到，大約在去年5月時發現這群虎斑喵，牠們同時出現在社區，並且從此定居下來，所幸社區居民對動物十分友善，因此牠們不但有愛媽固定餵食，也有便當店的老闆會請吃肉，更有不少店家在門口放飼料、水以及紙箱給喵們使用，讓3隻貓咪可以在社區中悠閒地生活。

▲▼社區貓霸佔機車折手休息。（圖／網友陳小旻授權提供）

▲虎斑喵悠閒地生活在社區中。

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虎斑喵霸佔機車照片上傳後，立刻引來不少網友逗趣留言，「地方地頭蛇」、「幫您顧好您的愛車」、「3隻小保全」、「一拍就要拍3隻貓，看到手就覺得累了！」、「看來要先交保護費囉」、「一臉來尬車啊」、「一看就知道在地七逃的」、「這個有在混的」、「在地角頭」、「霸車勒索」。

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關鍵字： 貓咪浪浪街貓機車霸佔

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