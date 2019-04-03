小黑遭踢飛轉2圈！「被虐後反應」超心疼　踹狗老農找到了

寵物小組／採訪報導

傷害流浪動物是違法行為！嘉義縣朴子市一名老農民氣流浪狗常常踐踏農地，造成稻米多處受損，氣到拿出棍棒追打小黑，還用腳踹飛牠，整個攻擊的過程遭路過學生給拍下。嘉義縣家畜疾病防治所與警方依循影片車牌，順利找到虐待小黑的老農民。至於小黑狀況算穩定，見到人仍親切搖尾巴，如此單純的模樣讓人更加心疼。

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▲小黑被踹到飛起來轉2圈。（圖／網友陳底迪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



嘉義縣家畜疾病防治所陳技正表示，稍早同仁與警方「以車追人」，找到老農民的家，得知當事人不滿流浪狗經常破壞農地，才會氣得追打牠。陳技正說，當事人行為已經違反動物保護法第6條規定，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」，違者依第30條，「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」可處一萬五千元到七萬五千元罰鍰，並得按次處罰。

▲受虐後的小黑逃出現場，目前平安無明顯外傷。（圖／網友陳底迪提供。）



陳技正根據同仁回報，得知小黑身體無外傷，精神狀況還ok，目前有人已將小黑圍起來，避免雙方再發生衝突。同時也向老農民勸導，希望他別再攻擊流浪動物，盼罰錢能讓他有所警惕。

至於影片會曝光，是一群學生經過時偷偷錄下，擔心被發現的話會被攻擊，因此沒上前阻止。嘉義浪犬絕育社團管理員陳底迪說，「通報的學生第一時間不知道該怎麼辦，所以第一時間通報了我們。」

陳底迪表示，原本上個月才跟志工一起到當地投藥，預計這個月（4月）要帶小黑和狗媽媽結紮，沒想到竟發生這種事情。她心疼地說，「小黑很親人，昨天被虐待後，眼神稍稍有點畏懼外，但對人還是會搖尾巴。」所幸小黑目測沒外傷，目前也接獲徐園長護生園私訊想接手，希望能幫助小黑牠們。

▲陳底迪說，「這個地方，兩年前曾協助該區域的母浪絕育，後來不久就都被毒死了。過年前愛心餵食者有跟我聯繫，跑來一隻母狗生產，9隻送養了三隻。」；圖為小黑的媽媽，以及同胎兄弟姐妹。（圖／網友陳底迪提供。）



「可以不愛，但你不可以傷害！」陳底迪看到小小生命被這樣傷害，相當難過，「若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係。但你今天用這種方式對待流浪動物，就是不對，流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」同時也呼籲著，流浪動物是社會的共業。「流浪動物減量，最人道的方式是絕育，唯有絕育，才能真正控制牠們的繁殖。」

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