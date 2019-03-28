上班hen辛苦！邊打掃充當喵「坐騎」　獻上拍屁屁服務工作量爆炸

▲員工打掃環境還要當坐騎扛貓。（影／網友黃小潔授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

上班打掃還要充當坐騎！彰化貓咪餐廳店喵「年年」最喜歡黏在人身上，這天牠趁女店員在打掃時跳到她的背上，要求帶著牠到處遊玩，同時還得獻上「拍屁股」服務，讓人瞬間工作量暴增，形成甜蜜的負擔！

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▲貓：收服大姊姊的心❤

從影片中可以看到，員工正拿著掃把進行清潔，但工作不僅僅如此簡單，還必須充當年年的坐騎，甚至得幫忙拍貓屁股逗主子開心，瞬間忙得不可開交！副店長黃小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，有時候蹲著做事情，年年就會無預警地跳上背，並且在人的身上待到開心為止，這個舉動也時常造成店員們「甜蜜的傷口」。

▲貓：寬寬的肩膀很好站～

年年原先是一隻流浪小貓，當時得重感冒不吃不喝，經醫生治療並強迫灌食後，才慢慢恢復健康，由於牠黏人的個性，才為牠取「年年」這個名字。喵長大後漸漸地變得自戀，喜歡叼著衣服要人幫牠穿上打扮，聽到有人稱讚時，還會露出一臉驕傲的表情，可說是個小王子！

▲年年小時候在外流浪。

▲年年最喜歡穿上帥氣衣服。

年年在貓咪餐廳裡除了搗亂以外，偶爾也會幫忙招呼客人，近日牠最喜歡招待寬肩膀的顧客，或者漂亮大姐姐，十分地挑客人給福利！不過面對小孩時，牠就會變身成「暖男」，幫忙照顧小朋友，展現乖巧的一面。

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▲年年幫忙顧小朋友。

黃小姐將年年騷擾員工影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，立刻引來不少網友按讚，也有人逗趣留言，「員工超辛苦！」、「我想去當店員～」、「還要邊拍屁股，超忙」、「甜蜜的負擔」、「沒有幫倒忙就好！」、「我願意扛貓打掃」。

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