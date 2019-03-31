「喪屍臘腸」睡覺白眼翻到底　2排牙全露半夜嚇歪網友

▲臘腸睡覺變喪屍！（影／網友雅靖蘇授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

高雄臘腸犬Yube和飼主玩到一半睡著，沒想到竟睡到翻白眼，同時還清楚地露出兩排牙齒，看起來就像一隻殭屍狗狗！飼主雅靖蘇將這段畫面拍下後，選在半夜上傳至臉書社團「有點毛毛的」，瞬間把不少網友嚇醒直呼，「太驚悚了！」

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▲Yube驚悚睡相。

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影片中Yube翻肚躺在床上熟睡，不過睡相卻有點「壞掉」，只見牠露出2排牙齒，眼睛翻成全白，就像喪屍一樣非常恐怖，鏡頭一拉近更是把人嚇得半夜睡不著覺！雅靖蘇接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，原本和愛犬在掀嘴皮的遊戲，沒想到過一陣子汪就這樣睡著，甚至還大翻白眼，醜到讓人笑得無法自拔。

▲Yube睡覺常常翻白眼。

▲拍照就是要笑一個。

Yube雖然睡相超嚇人，不過其實是隻脾氣超好的狗狗，十分地親人、黏人，飼主也笑稱牠是「沒個性的老女人」！不過Yube對其他動物可不友善，近日家中來了2隻鸚鵡夥伴，汪只要看到鳥在家中飛，就會激起抓捕鸚鵡的慾望，因此目前雙方只能隔開放風，才能保證家裡維持和平。

▲飼主訓練狗狗跟鸚鵡和平相處。

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喪屍Yube影片被上傳後，立刻引來不少網友紛紛按讚留言，「第一眼被嚇死！」、「太驚悚啦」、「這個壞掉可能要送我家維修」、「半夜滑到好可怕」、「還好7月還沒到」、「滑手機先嚇到...然後接著笑翻」、「好醜XD」、「睡到被偷拍出賣都不知道！」。

▲汪：人家還是很可愛的！

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