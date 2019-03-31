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老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮妮講話

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▲▼老闆外出，黑貓幫忙解決疑惑。（圖／網友張希熙授權提供）

▲老闆外出，索性讓黑貓幫忙解惑。（圖／網友張希熙授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台南藍晒圖園區有一間任性的店家，這天老闆有事外出卻沒人顧店，索性在板子寫上「外出寄件，有問題問貓」，讓店貓「妮妮」來為大家解決疑惑，並將黑貓顧店照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，沒想到意外爆紅，吸引2萬多人笑翻按讚！

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▲▼老闆外出，黑貓幫忙解決疑惑。（圖／網友張希熙授權提供）

▲妮妮的屁股經常讓東西掉到地上。

從照片中可以看到，妮妮正在商品後方幫忙看店，一旁還有個大大的板子，上面寫著「外出寄件，馬上回來，有問題問貓」，原來是老闆有事外出，只能委託可愛的店貓來解決顧客的問題！老闆張小姐接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，其實當天是個意外，要外出時妮妮一直不肯進店內，才會乾脆讓牠顧店，隨手寫一張紙後出發，沒想到回來後竟發現一堆人在跟妮妮講話，非常地有趣！

▲▼老闆外出，黑貓幫忙解決疑惑。（圖／網友張希熙授權提供）

▲喵：今日問事結束，明天請早！

妮妮原先是一隻浪貓，在尼伯特颱風來襲時，恰巧遇到張小姐收留，從此定居在店內成為店貓。平時妮妮也幫忙店內生意，負責賣萌吸引客人，不過有時也會在顧客前跳上商品區故意搗亂，是隻非常有自己個性的黑貓。

▲▼老闆外出，黑貓幫忙解決疑惑。（圖／網友張希熙授權提供）

▲妮妮：本公主就是鎂光燈的焦點！

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張小姐將照片上傳後，立刻引起貓奴們暴動留言，「問題：我可以摸你嗎？」、「可以吸一口嗎？」、「奴才不在家～跳樓大拍賣」、「一個吊飾一個罐罐」、「這可能只接受黑貓宅急便」、「主子表示先放下罐罐才能問問題」、「逛街還要跟別人家的主子溝通，貓奴人生好難」、「貓：有問題自己想辦法」、「你確定牠會理我？」。

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關鍵字： 貓咪黑貓顧店看店任性台南

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