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頭過「肚不過」！　喵瘋狂「蠕動」鑽小洞：整我嗎？

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▲貓咪頭過「肚」不過，扭動身體脫困。（影／網友叮小噹授權提供，下同）

 實習記者呂佩倫／採訪報導

台南萌喵「啾啾」超喜歡玩紙箱，但這天牠卻卡關，只見牠的大頭通過洞後，胖胖的身軀竟卡住無法順利走出來，只好不斷蠕動，最後才離開狹小的圓，滿臉問號地回頭望著紙箱，看起來來十分不滿意，姐姐叮小噹也趕緊道歉表示，「下次洞會挖大一點！」

▲貓咪頭過「肚」不過，卡在洞中超冏。（圖／網友叮小噹授權提供）

▲啾啾很喜歡把自己塞進紙箱。

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從畫面中可以看到，紙箱中先竄出圓滾滾的貓頭，沒想到啾啾腿太短，一開始還碰不到地板，好不容易前腳都落地，卻發現自己的身體卡住了！只見牠像隻毛毛蟲一樣，拼命地蠕動身體，靠著扭動把自己擠出小小的洞中，最後才驚險脫困，事後牠還不滿地回頭看紙箱，可見牠不滿意這個遊樂設施。叮小噹接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時目測後就挖洞，沒想到忘記啾啾的腰圍不小，才讓牠卡住出糗。

▲貓咪頭過「肚」不過，卡在洞中超冏。（圖／網友叮小噹授權提供）

▲喵：我只是肚子比較大一點而已！

啾啾從小特別喜歡紙箱，因此每當有網購商品送來，牠都會先玩好幾輪媽媽再拿去回收。啾啾個性相當溫馴，也是個暖男哥哥，會把東西讓給貓妹妹們吃，不過當牠外出遇到美容師、醫生時，就會性情大變，不斷對人哈氣，甚至還會用小短腿攻擊，也因此被美容師稱為「可愛的小惡魔」。

▲貓咪頭過「肚」不過，卡在洞中超冏。（圖／網友叮小噹授權提供）

▲▼啾啾是紙箱愛好者。

▲貓咪頭過「肚」不過，卡在洞中超冏。（圖／網友叮小噹授權提供）

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啾啾卡關影片被上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，立刻引來不少網友笑翻留言，「原來不是頭過身就過...」、「這真的不是毛蓬」、「頭過身就...咦？」、「貓是液體，沒問題的」、「卡住啦～～還不護駕？」、「喵：鏟屎的你是故意的吼」、「這隻貓肯定紮實的胖XD」、「蠻混怒的眼神」、「可以告版主虐貓嗎XD？」。

▲貓咪頭過「肚」不過，卡在洞中超冏。（圖／網友叮小噹授權提供）

▲啾啾對妹妹們非常好。

▼妹妹們也參加紙箱挑戰。

 
 

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關鍵字： 貓咪曼赤肯紙箱卡住肚子

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浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

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