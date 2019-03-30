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「坐門口5分鐘」凝視架上肉肉　拉拉轉頭對爸燦笑：幫我買單！

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▲拉拉被燒臘吸引停下腳步坐門口等買單 。（圖／臉書粉絲專頁那隻拉拉授權提供）

顧呷被燒臘吸引停下腳步坐門口等爸拔買單。（圖／臉書粉絲專頁「那隻拉拉」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

美食當前，怎麼能走！這天拉布拉多犬「顧呷」和爸拔出門散步，貪吃的牠看到烤鴨後就「凍未條」（台語譯：受不了）停下腳步坐在門口，眼神還發射渴望光波，老闆被這無辜表情打敗，本想請吃肉肉，可惜顧呷不能吃調味食品，只好心不甘情不願的離開。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲拉拉被燒臘吸引停下腳步坐門口等買單 。（圖／臉書粉絲專頁那隻拉拉授權提供）

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▲拉拉：嘿嘿～爸拔趕快買單吧！

爸拔說，「顧呷從小就每天出門，所以對吃特別敏感，認識的店家會特地準備無調味食物， 所以養成牠遇到做吃的店家會有討食的情況。」照片中可見，顧呷被香噴噴的燒臘給吸引，腳步不自覺停在門口5分鐘，水汪汪眼睛凝視著架上的肉肉，還不時轉頭示意主人買單，熱心的老闆本想請吃雞肉，由於顧呷不能吃調味食物，爸拔只好婉拒好意，也才讓牠打消等吃的念頭。

回到家的顧呷對此事一直記仇，所以家人叫牠都愛理不理，還悶悶不樂地趴在門口，就好像被打入冷宮一樣。無可奈何之下爸拔只好拿出零食補償，才讓顧呷恢復往日愛笑的模樣。

▲拉拉被燒臘吸引停下腳步坐門口等買單 。（圖／臉書粉絲專頁那隻拉拉授權提供）

顧呷：哼！不給我吃肉肉，我不跟你好了！

▲拉拉被燒臘吸引停下腳步坐門口等買單 。（圖／臉書粉絲專頁那隻拉拉授權提供）

看到這無辜眼神還不給本汪吃嗎？

顧呷在門口等肉肉的照片，引來不少網友熱議，大家紛紛在底下留言表示，「Go+：老闆我來取貨了，後面小弟會付錢 」、「前方有敵人必須殲滅」、「老闆！丟隻鴨鴨出來，後面騎機車那個司機會付錢！」、「吃貨＋識貨無誤」、「 美食當前，怎麼能走」、「架上好料通通拿來」、「Baby don’t go～」、「寶寶累了要吃肉肉。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲拉拉被燒臘吸引停下腳步坐門口等買單 。（圖／臉書粉絲專頁那隻拉拉授權提供）

▲吃貨拉拉。

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關鍵字： 拉布拉多犬渴望貪吃吃貨

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