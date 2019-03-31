喵每早獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才　愛的表現閃瞎網

▲貓咪天天用法式熱吻叫醒奴才。（影／網友黃琬昕授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

桃園萌喵「鑫鑫腸」每天聽到鬧鐘響後，就會跳到媽媽身上來一記「法式熱吻」，叫醒媽咪後再到把拔身上狂舔臉，讓奴才們睡醒臉都洗好了！飼主黃琬昕將這段早安吻畫面上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，立刻讓不少貓奴被閃瞎。

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▲鑫鑫腸是隻黏人的貓咪。

從影片中可以看到，鑫鑫腸一早就跟爸爸來場火辣辣的法式熱吻，牠對準鼻子、嘴巴狂舔，濃烈的愛讓畫面中充滿粉色泡泡！黃琬昕接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，鑫鑫腸聽到鬧鐘後就會來濕吻人類，每次大約2到3分鐘，「雖然有時覺得很刺很痛，但又不好意思拒絕，因為是牠愛的表現，怕她傷心！」鑫鑫腸早晨愛的舉動也讓媽咪直呼，「自己的貓總是不會讓我失望」。

▲喵：想不想來個早安吻？

鑫鑫腸目前快滿1歲，正值活潑調皮的年紀，時常欺負家中脾氣好的老貓，也愛和對方上演「爭寵」戲碼，只要媽咪一抱老貓，鑫鑫腸就會跳到人腿上撒嬌討抱，一點也不肯讓老貓有得到獨寵的機會。

▲鑫鑫腸欺負家中老貓。

▲鑫鑫腸把老貓當枕頭睡。

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熱情早安吻影片上傳後，有不少網友紛紛按讚留言，「睡醒臉都洗好可以出門了」、「應該是被臭醒的」、「是在去鼻頭粉刺嗎？」、「幫忙梳鼻毛」、「牠是不是剛舔完自己的屁股急著跟你分享」、「喵：今天鼻屎比較少喔」、「奴才～我乃幫你刷牙惹」、「鼻孔裡藏甚麼好料？」。

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