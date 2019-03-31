喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

▲貓咪亂入瑜珈翻肚博關注。（影／Instagram帳號@machchcat授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

苗栗飼主這天在家做運動，卻被貓咪「牙牙」瘋狂騷擾！只見喵一下磨蹭，一下討親親，最後還直接倒在人前面，露出肥嫩肚肚誘惑，用盡所有招數博取關注。馬麻看到這個誘人畫面後，只能不斷忍住想摸貓的慾望，做瑜珈同時還能練意志力！

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從影片中可以看到，牙牙看見馬麻在做瑜珈後，立刻衝上前湊熱鬧，先用頭瘋狂磨蹭，再嘴對嘴討親親，最後使出大絕招「倒地露嫩肚」，用盡各種辦法就是想引起人的關注。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，每次做瑜珈時都會遭到牙牙騷擾，要做完整套動作只能不斷忍住誘惑。

▲喵：需要幫忙訓練瑜珈嗎？

牙牙目前13歲左右，是隻非常親人的貓咪，同時個性也很好，半夜都會陪著小主人們一起睡覺，畫面十分地溫馨。飼主一家除了牙牙之外，還有2隻年輕一點的貓咪，牙牙非常喜歡幫忙舔毛洗澡，但是時常遭到小夥伴拒絕，因此牠都趁對方睡著時偷偷來，行為逗趣可愛！





▲牙牙會自己跑到被窩中陪睡。

▲牙牙趁白貓睡覺時幫忙舔毛。

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騷擾影片上傳後，立刻引來不少網友按讚留言，「來個貓式瑜珈」、「送主子去健身房兼差當教練」、「師傅在教導辣」、「背景都在冒粉紅泡泡！」、「黏牢牢」、「喵：媽咪～我剛剛舔屁股」、「別人的貓從不讓我失望」、「立馬不運動玩貓！」、「請問這隻瑜珈陪練貓教練鐘點費多少？」、「喵：朕的鏟屎官當機了？」。

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