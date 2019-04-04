跟小鏟屎官搭特製「雲霄飛車」　喵皇張大嘴陪玩：衝Ｒ..

▲喵和小朋友玩雲霄飛車遊戲。（圖／網友蘇婕榛授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

當貓咪和小朋友混在一起，總是會發生不一樣的火花！高雄黑白喵「皮蛋」這天和小男孩玩起雲霄飛車遊戲，只見牠待在置物箱裡，任由小朋友滑動滑板藉此前進，這時喵張大嘴巴就像在說，「衝阿～」一人一貓玩得十分開心！

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▲皮蛋：快點長大我們一起玩！

媽咪蘇婕榛日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」上傳一張照片，從畫面中可以看到，皮蛋和小朋友正在玩雲霄飛車遊戲，看起來十分快樂。馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「皮蛋原本在箱子裡，我把牠放在滑板上給小孩推，沒想到小孩後來直接坐上去滑！」同時媽咪也提到，皮蛋不但沒有被嚇到，反而玩了很久才走開。

▲▼皮蛋守護著小主人長大。

皮蛋目前4歲左右，是隻愛調皮搗蛋的小傢伙，看到塑膠袋就會想吃掉咬爛，或者叼著袋子跑給飼主追，除此之外也愛咬襪子、衣服，惡行罄竹難書！雖然時常調皮氣壞飼主，但是皮蛋其實是個小黏人精，常常主動找人討抱討摸，遇到媽咪抱小孩或別隻貓咪時，還會吃醋耍小脾氣，非常地逗趣。

▲喵：想不想跟我一起搭雲霄飛車？

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雲霄飛車照上傳後，引來不少網友紛紛按讚留言，「感覺內心恐慌」、「嚇死寶寶啦」、「喵：GO！GO！」、「我怎麼覺得小孩的笑容很邪惡」、「喵：不要R～～」、「啊啊啊我要下車！」、「本喵心臟要飛出來啦」、「好興奮啊～衝！！」。

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