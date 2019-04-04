有地震！法鬥咚咚咚隨飼主跑　嘴不忘叼心愛「花枝」一起逃

▲法鬥地震時不忘帶心愛玩偶逃跑。（影／粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle'&Puff)」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北法鬥「舒福雷（雷雷）」這天一感應到有地震，立刻叼起粉色玩具，跟著媽媽的腳步來到客廳，可見不管情況慌亂牠也不忘自己心愛的玩具！媽咪將愛犬在地震時逗趣的反應拍下，上傳到粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle'&Puff)」，同時還逗趣寫下，「地震請帶好您的花枝一起逃離～」。

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▲地震一定要帶上玩偶逃跑！

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，昨天一感覺到地震後，走到客廳想拍攝搖晃的燈具，沒想到一回頭看見有位小朋友咚咚咚地跟上來，嘴裡還叼著牠最愛的玩偶，看來雷雷逃難也不忘帶上花枝！事實上，雷雷在地震發生時沒有感到恐慌亂叫，反而是在原地傻眼定格，看到飼主有動作後才帶著玩具一起跑到客廳。

▲雷雷有自己的玩具間。

雷雷是玩具的重度愛好者，喜歡叼著各種玩偶追著人跑要求陪玩，十分地纏人！出門時媽咪也必須幫牠準備玩具，讓牠可以叼著玩偶和別人培養感情。同時雷雷也是隻非常聰明的狗狗，當牠知道玩具袋裡有囤貨的新玩偶後，時常吃飽飯就會跑到袋子前面啜泣，直到馬麻變出新玩偶出來為止，簡直將袋子當成「免費許願池」。

▲雷雷在玩具袋前面癡等新玩具。

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飼主將影片上傳後，引來不少粉絲笑翻留言，「雷雷堅定的臉好好笑XD」、「雷雷OS：媽媽要帶我跟花枝一起跑喔」、「雷懂怎麼定格了？！」、「馬麻先吃飽點才能抱胖雷一起跑」、「怕媽媽餓到嗎？」、「雷：地震能吃嗎？快點陪我玩～」、「應該是變成傻眼貓咪了」。





▲雷雷心中也有「喵魂」存在。

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