ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

有地震！法鬥咚咚咚隨飼主跑　嘴不忘叼心愛「花枝」一起逃

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲法鬥地震時不忘帶心愛玩偶逃跑。（影／粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle'&Puff)」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北法鬥「舒福雷（雷雷）」這天一感應到有地震，立刻叼起粉色玩具，跟著媽媽的腳步來到客廳，可見不管情況慌亂牠也不忘自己心愛的玩具！媽咪將愛犬在地震時逗趣的反應拍下，上傳到粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle'&Puff)」，同時還逗趣寫下，「地震請帶好您的花枝一起逃離～」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼法鬥地震時不忘帶心愛玩偶逃跑。（圖／粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle`&Puff)」授權提供）

▲地震一定要帶上玩偶逃跑！

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，昨天一感覺到地震後，走到客廳想拍攝搖晃的燈具，沒想到一回頭看見有位小朋友咚咚咚地跟上來，嘴裡還叼著牠最愛的玩偶，看來雷雷逃難也不忘帶上花枝！事實上，雷雷在地震發生時沒有感到恐慌亂叫，反而是在原地傻眼定格，看到飼主有動作後才帶著玩具一起跑到客廳。

▲▼法鬥地震時不忘帶心愛玩偶逃跑。（圖／粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle`&Puff)」授權提供）

▲雷雷有自己的玩具間。

雷雷是玩具的重度愛好者，喜歡叼著各種玩偶追著人跑要求陪玩，十分地纏人！出門時媽咪也必須幫牠準備玩具，讓牠可以叼著玩偶和別人培養感情。同時雷雷也是隻非常聰明的狗狗，當牠知道玩具袋裡有囤貨的新玩偶後，時常吃飽飯就會跑到袋子前面啜泣，直到馬麻變出新玩偶出來為止，簡直將袋子當成「免費許願池」。

▲▼法鬥地震時不忘帶心愛玩偶逃跑。（圖／粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle`&Puff)」授權提供）

▲雷雷在玩具袋前面癡等新玩具。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主將影片上傳後，引來不少粉絲笑翻留言，「雷雷堅定的臉好好笑XD」、「雷雷OS：媽媽要帶我跟花枝一起跑喔」、「雷懂怎麼定格了？！」、「馬麻先吃飽點才能抱胖雷一起跑」、「怕媽媽餓到嗎？」、「雷：地震能吃嗎？快點陪我玩～」、「應該是變成傻眼貓咪了」。

▲▼法鬥地震時不忘帶心愛玩偶逃跑。（圖／粉絲專頁「法鬥舒福雷&加菲帕芙（Souffle`&Puff)」授權提供）

▲雷雷心中也有「喵魂」存在。

▼更多精彩影音

關鍵字： 法鬥地震娃娃花枝玩偶魷魚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

喵每早獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才　愛的表現閃瞎網

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「喪屍臘腸」睡覺白眼翻到底　2排牙全露半夜嚇歪網友

汪鼾聲超大！　爸半夜聽「機關槍掃射」驚醒以為在戰場

影／老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮..

頭過「肚不過」！　喵瘋狂「蠕動」鑽小洞：整我嗎？

上班hen辛苦！邊打掃充當喵「坐騎」　獻上拍屁屁服..

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

影／小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」..

影／小黑遭踢飛轉2圈！「被虐後反應」超心疼　踹狗老..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔..

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink..

有地震！法鬥咚咚咚隨飼主跑　嘴不忘叼心愛「花枝」一..

毛小孩是否擁有「好狗命」　命理大師大衛為你解答

影／小鼴鼠受驚嚇「狂鑽土堆」避難　森林火場最萌幸運..

毛圍巾＋短腿變「博美球」狂ㄉㄨㄞ　小夥伴被搶鏡怒理..

扶拉格透可／來學貓狗CPR搶時間！　吹2口氣15秒..

阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯..

威猛比特犬挑戰跨欄！　邁大步「4杆全撞倒」還一臉得..

沒躲草叢反穿馬路！小石虎被車燈閃到呆萌傻眼　50秒..

金金一路跟回家！175cm壯男爆哭「縮窗台」求救：..

快訊／台北連環撞10車2傷！休旅車失控暴衝　駕駛急..

台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一..

哈利、梅根「專屬帳號」開通癱瘓IG！　6小時打破姜..

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink..

奶茶妹被爆「今晚官宣離婚」　高層私訊外流…京東說話..

中職／蔡齊哲7K生涯代表作　兄弟2比0勝統一

兩德統一29周年　東西部仍存在結構性差距「93%大..

玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設..

邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！

「絲襪快被摸破了啦」　系主任左手敬酒右手掐臀性騷女..

寵物動物熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

讀者迴響

熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

水溝驚見肥嫩蠕動蟲　網：好想養

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面