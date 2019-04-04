汪見奶奶秒變「強吻基」　16KG撲壓又親又舔網笑翻：這是家暴啦

▲柯基見到奶奶秒撲強吻。（圖／粉絲專頁「柯基犬のCoffee Time」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

柯基犬Coffee這天久違的見到奶奶，牠撲向奶奶懷中又親又舔，大方地表達自己的思念之情！阿嬤面對熱情的孫子完全招架不住，只好任由16KG重的Coffee強吻示愛。把拔將這段狗狗示愛影片上傳至粉絲專頁「柯基犬のCoffee Time」，引來萬名網友笑翻直呼，「這算家暴了啦！」。

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▲Coffee笑口常開，十分地親人。

從影片中可以看到，Coffee見到好久沒看到的奶奶後，立刻把整個身體壓在奶奶身上，同時還對著臉瘋狂地親吻，似乎一定要親夠本才肯鬆口！Coffee除了大方表達自己對奶奶的思念之情以外，還會分享牠的玩具，可見奶奶是汪汪心目中最愛的人。然而奶奶面對孫子熱情地強吻，不但沒有直接躲開，反而還會等到牠親夠再洗臉，十分地寵愛孫子。

▲▼Coffee從小開始就非常喜歡奶奶。

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，因為奶奶沒有住在一起，所以久久見一次讓Coffee特別想念；另外，Coffee似乎也知道誰才知家中老大，奶奶一來牠就會不甩爸爸媽媽。飼主也提到，Coffee是真心喜歡奶奶，並非有甚麼好處才這樣，而祖孫兩見面後都會一起玩玩具，晚上躺在一起睡覺，「Coffee就像真的孫子一樣！」。

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飼主將影片上傳後，引來不少網友紛紛按讚留言，「嘎逼快把奶奶壓扁了啦！」、「整桶瓦斯桶跳過去XD」、「這算家暴的一種吧！」、「奶奶完全招架不住」、「用口水幫奶奶洗臉」、「奶奶沒有呼吸空檔了」、「奶奶是被強吻吧！」、「我的熱情，好像一把火」、「逼逼逼！警察叔叔這裡有色基」。

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