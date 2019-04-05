牧羊犬逛街趴櫥窗緊盯食物　「沿路討食」網笑翻：店員壓力很大

▲牧羊犬、阿富汗獵犬逛街「沿路討食」。（圖／粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「那個肉看起來好好吃喔～」桃園一名飼主日前帶著3隻牧羊犬「可可」、「乖乖」、「熊熊」以及阿富汗獵犬「甜甜」到台中遊玩，沒想到毛孩們竟好奇心大發，經過每間店家都在櫥窗前又看又聞，「沿路討食」的模樣瞬間成為眾人矚目的焦點。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪們很喜歡趴在窗前看美食。

粉絲專頁「邊境牧羊犬-林可可」日前貼出一張逗趣照片，從畫面中可以看到熊熊、甜甜正在櫥窗外盯著店員，似乎非常渴望能得到裡面的食物，懇切的眼神讓員工都笑開懷。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，狗狗們都很喜歡看櫥窗，幾乎每間店都想進去逛一下，但牠們也十分乖巧，聽到「要走了」就會乖乖離開，不會亂耍脾氣。





▲甜甜、熊熊是吃貨組合。

飼主也分享毛孩們的個性，可可是一位紳士，乖乖則像一個小屁孩，熊熊是媽寶，而甜甜是時常迷路的迷航姐；其中最愛吃的就是熊熊和甜甜，2隻可說是家中「吃貨組合」！每次4隻汪一出門，總是會吸引不少人的目光，有趣的是，可、乖、熊3隻牧羊犬平時英挺帥氣，但一站到甜甜身邊，立刻變成「短腿柯基」。

▲牧羊犬們站在甜甜旁邊瞬間變短腿。

飼主貼出照片時也逗趣地寫下，「我知道你們餓了，但沒有狗狗像你們這樣沿路討食啦！」這番話也引來不少網友笑翻留言，「不要為難工讀生」、「汪：嬤嬤我們是收保護費不是討食啦」、「吃貨組合」、「老闆：全部都來一份」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）