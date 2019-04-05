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橘貓黏上「第5隻腳」嚇壞　東倒西歪走路變形：還不救駕？

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▲貓咪黏上「第5隻腳」走路秒變形。（影／網友丁培達授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「有怪物一直黏著我！」台中橘貓Maru這天慘遭清潔滾輪纏身，讓牠瞬間不會走路，東倒西歪一陣子後，才終於甩掉黏人的東西，恢復自由之身。飼主將這逗趣畫面拍下並上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓不少網友笑翻，也有人好奇發問，「哪個牌子的滾輪這麼黏？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼貓咪長「第5隻腳」走路秒變形。（圖／網友丁培達授權提供）

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▲Maru目前4月大，是隻活潑的小公貓。

從影片中可以看到，Maru發現自己的身體有「第5隻腳」後，瞬間忘記如何正常行走，不但走路會歪一邊，還不斷用彈跳方式前進，最後在努力掙扎之下，才終於擺脫掉黏人的滾輪。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實這是一場意外，原先是想清理床上的貓砂才拿出滾輪，沒想到Maru跑來撒嬌自己碰到就黏住，牠嚇到縮到牆角，接下來就如影片中那樣。

▲▼貓咪長「第5隻腳」走路秒變形。（圖／網友丁培達授權提供）

▲Maru小時候。

Maru目前4個月大左右，個性非常活潑、黏人，只要飼主一回到家就會立刻上前撒嬌，也喜歡跟人一起玩耍，如果不陪牠玩玩具，牠就會一直咬人暗示「快點跟我玩！」飼主也分享領養Maru的故事，「雖然沒有養貓經驗，因緣際會之下得知Maru疑似被母貓拋棄，看到牠的照片後立刻決定要養牠，也就此開啟跟Maru的緣份。」

▲▼貓咪長「第5隻腳」走路秒變形。（圖／網友丁培達授權提供）

▲喵：你在偷看我嗎？

Maru走路變形影片上傳後，不少網友紛紛笑翻留言，「奴才還不快幫忙拿下來！」、「原來滾輪是要這樣用」、「喵：這是甚麼鬼啦快拿開！」、「恭喜長新的腳」、「甚麼牌子黏把這麼黏XD」、「黏到走路變形」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 貓咪橘貓滾輪黏毛

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