下班見機車椅墊炸爛氣瘋！　她揪出兇手後心軟奉上罐罐：多吃點

▲浪浪咬爆機車椅墊。（圖／網有陳慧賢授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

下班看到這個畫面差點暈過去！陳小姐日前在「爆廢公社」貼出一系列照片，只見機車椅墊前方完全被咬爛，而兇手還在一旁排徊，讓人一眼就知道就是牠搞得鬼！面對慘不忍睹的情況，陳小姐心裡十分氣憤，卻只能手拿著罐罐讓這個小罪犯飽餐一頓，同時心裡也不斷吶喊，「今天真的不是愚人節嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲咬爆機車椅墊的兇手。

從照片中可以看到，機車椅墊前方完全被咬壞，露出大片白色海棉，情況十分慘烈；畫面中恰巧也拍到犯下這起案件的兇手，就是一旁的小黃狗！陳小姐雖然非常生氣，但看見浪浪純真笑容後，還是拿出罐頭並摸摸頭讓牠多吃一點。她接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實不只一台車被咬壞，整排機車至少有10台都慘遭「毒口」，雖然有車主非常生氣，但都沒有傷害小黃狗，還有人賞肉肉希望牠不要餓肚子。

▲受害機車之一。

陳小姐提到，小黃狗約前天才出現在附近搗蛋，專挑椅墊下手，而且相當識貨，如果已經咬過就會沒興趣，沒啃過的就立刻張嘴犯案。其實小黃狗身上還有一條鐵鍊，不排除是有人飼養的狗狗，陳小姐表示會先帶去掃晶片，「希望主人可以快點將牠領回家。」

▲小黃狗露出燦爛笑容。

照片上傳後，立刻引來不少網友關注留言，「這個破壞力驚人」、「收編回家罰牠吃狗糧」、「今天是愚人節，幫QQ」、「你讓牠等太久了牠只好玩你的椅墊」、「這坐墊很好吃XD」、「好氣啊！氣道我想拿罐罐把牠餵飽就不會亂咬」、「這高貴品種，專吃皮椅不吃罐頭」、「心裡住著一隻哈士奇」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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