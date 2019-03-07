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被人類獨囚動物園43年！「世界最悲慯大象」遭安樂死　生前飽受憂鬱症折磨

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▲「世界最悲慯大象」法維亞經歷43年的單獨囚禁後，在孤獨中辭世。 (圖／哥多華動物園官網)

▲被人類獨囚動物園43年！「世界最悲慯大象」遭安樂死，生前飽受憂鬱症折磨。 (圖／哥多華動物園官網)

國際中心／綜合報導

西班牙哥多華動物園（Cordoba Zoo）有一隻大象法維亞（Flavia），牠3歲時就被人類從象群中帶往動物園，被迫開始長達43年的殘忍獨居生活，因此牠也被人稱是「世界上最悲傷大象」。動物園考量牠近年來健康狀況不斷惡化，1日決定以安樂死的方式幫助牠脫離病痛。

綜合外媒報導，法維亞1976年3歲時就被人類從象群帶離，送進了哥多華動物園單獨囚禁，無法跟同類互動長達43年，牠因此獲得「世界最悲慯大象」的稱號，而被迫獨居的生活也讓牠飽受憂鬱症折磨，近年來牠的健康也越來越糟糕，直到1日牠終於倒地不起。

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動物園考量後決定以安樂死的方式幫助牠脫離病痛，當時園方不但召開記者會，並舉行哀悼儀式，還在臉書上PO文告訴外界說，牠的離開對園方來說相當悲傷。但是法維亞被安樂死的消息，動物保護團體仍發言譴責，並指稱當初他們曾經努力爭取，希望法維亞能夠與同類群居，但直到最後都沒能成功。

西班牙反對動物虐待動物黨（PACMA）譴責說「牠多年來被一個人關在哥多華動物園，我們希望不會再有其他的動物受害，經歷如此痛苦折磨的日子。」動物園強迫大象長期獨居的做法，無疑是違反大象的動物天性，對於被長年囚禁的法維亞來說，能夠跟同類交流勝過一切。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 大象最悲傷大象西班牙

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