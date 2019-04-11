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60公斤白豬運送屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療安置

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▲▼60公斤白豬載去屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療安置。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處接獲民眾通報，一隻白豬掉落在樹林區環漢路。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處10日接獲民眾通報樹林區環漢路旁發現有一隻白豬，動保處立即會同警方前往現場進行動物救援，並將豬隻暫時安置在板橋動物之家；經研判白豬可能是由運豬車輛未妥善運載，造成載運過程中掉出車外，此行為已違反交通道路處罰條例，警方已調閱路口監視器，將查閱行為人到案說明，以釐清相關事證真相。

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▲▼60公斤白豬載去屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療安置。（圖／新北市動保處提供）

▲▼豬隻的左後腿受傷。

▲▼60公斤白豬載去屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療安置。（圖／新北市動保處提供）

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動保處救援人員到現場查看，此隻白豬可能準備要送屠宰大約有100斤（約60公斤），經檢查豬隻健康情形，僅有左後腳有紅腫外，外觀皆正常，現場研判白豬可能是運豬車輛載運過程中掉出來，造成局部外傷，動保處已將豬隻救援安置，並帶回板橋動物之家進行更進一步檢查及醫療治療。

▲▼60公斤白豬載去屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療安置。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處獸醫幫忙診治豬隻。

新北市肉品市場位於樹林區，司機在運送豬隻應提供安全的運送方式，必須詳加檢查門鎖是否安全緊閉綑綁，如果是動物掉落道路，也要即時回置車上避免動物發生危險，同時檢查車輛裝載安全，以免動物再次掉落，本次案件警察局將調閱附近路口監視器，目前已掌握疑似運豬車牌號碼，將進一步追查可疑載運車輛，由警察局約談司機進行查證。

▲▼60公斤白豬載去屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療安置。（圖／新北市動保處提供）

▲白豬目前暫時安置在動物之家。

新北市災害應變中心表示，大陸地區非洲豬瘟疫情持續嚴峻，亞洲國家包含蒙古、越南及柬埔寨地區也陸續傳出疫情，豬隻倘因人為疏失造成掉落於道路上，不僅會造成民眾恐慌，也會造成交通危害，請運豬業者在載運前務必再三確認運輸載具已固定完全無虞。

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關鍵字： 白豬樹林屠宰場運送新北市動保處

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