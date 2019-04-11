牢記每隻毛孩的習慣！　寵物護理員笑談9年辛酸：遛狗是我的日常

▲寵物們就是賀健的忠實聽眾。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

身為寵物護理員，牢記每一隻毛孩的名字及習慣是必須的！北京市昌平區迴龍觀一間「酷迪寵物店」裡的護理員賀健笑談，自己從事這一份工作已整整9年，「我的日常不是在遛狗，就是正在去遛狗的路上。」

賀健在2010年從老家陝西西安來到北京打工，成為了一名寵物護理員，從那時候開始就很少再回老家，「因為工作需要，別說是假期，就連春節也沒辦法回家過。」寵物店裡假日比平日還要忙，連春節都得犧牲，他說，「這些年都只有12月會回老家幾天，幫奶奶過壽，但去年奶奶過世就沒回去了。」

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這9年來，無論是什麼特殊節日，賀健都幾乎不會和朋友一起過，因為他有大半時間都在陪伴毛孩。他提到，店裡共收了60隻寵物，從早上8點到晚上8點，除了吃飯、睡覺之外，整天都被毛孩們圍繞著，「餵食、遛狗、陪玩樣樣包辦，一直做到天黑才下班，每天都是如此。」

▲賀健提到，其實寵物們都很聰明，尤其是狗狗，除了不會說話，其他幾乎跟人沒什麼兩樣。（示意圖／王語薇攝）

除此之外，護理員也是一份容易受傷的工作。在段日子裡，賀健時常被寄養的寵物們抓傷手臂而去注射狂犬疫苗；他心裡明白，「受傷是常有的事情，即便非常小心仍然無法避免」。

賀健說，這份工作最難的地方就是，必須記住每一隻毛孩的名字和牠們的飲食習慣，「因為每隻寵物都有各自的糧食，而且吃飯時間和分量都有很大的差別，尤其是某些比較特殊的毛孩可能還需要餵藥，所以做這一行光有體力是不行的，腦力和精力也要同時並行。」

賀健的父母很早就離婚，從小單親家庭的環境長大讓他有些自卑，甚至不善與人交流，「只有在與動物們溝通時沒什麼壓力」。他笑說，寵物們就是忠實聽眾，「我時不時就會對著牠們胡說八道一番，無論開心還是難過、無聊還是有趣，所有大大小小的事都會和牠們分享。」

▲比起當初，賀健對這份職業有了更深的感受。（示意圖／王語薇攝）

賀健用9年的時間展現對這份工作的執著與熱情，他深深體會到照顧動物和其他工作不一樣，別的行業面對的是物品或虛擬的內容，而自己接觸的是有血有肉的生命。他表示，現在的對這份職業的熱愛，來自於與客人的接觸和這些寵物們，「我和他們之間的感情遠遠超過這份工作本身。」