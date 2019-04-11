「我們家不能養貓！」　爸10個月甜擁親生的：出門能帶牠嗎？

▲爸爸說不能養貓，現在寵成親生的。（圖／翻攝自Reddit:u/corvvus）

寵物小組／綜合報導

反對養寵物的爸媽總是先說出狠話，到頭來自己卻最疼！國外一名網友日前分享一張暖心的照片，出賣自己的爸爸，先前他曾帶回一隻橘貓，起初受到家人強烈反對，直呼家裡不能養寵物！沒想到10個月之後，爸爸反而甜擁「親生孩子」，寧可抱到手痠也要邊用電腦，溺愛行徑讓原PO哭笑不得。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

網友在網路論壇Reddit分享照片並寫道，「我爸10個月前說我們不能養牠...我需要大家看到我眼前的畫面！」，原來爸爸起初並不喜歡貓，但很快的就被收服，不但常常主動找貓玩，還會抱著牠用電腦，就連要出門還依依不捨的問說，「能不能帶上牠？」反差的舉動跌破大家的眼鏡，同時也感嘆貓咪的魅力實在太強大了！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多網友看到爸爸被收服的模樣也都分享自家的案例笑說，「我剛把貓咪帶回家時，我爸媽說他們不想跟貓咪有任何交集，牠只能待在地下室，結果他們的堅持只維持了幾天...」、「我爸媽也說不能養貓，結果最後當親生的在疼，吃得比我還好！」、「版主曾經有個爸爸，現在爸爸變貓的XD」、「爸不是說不能養，是養了不能不愛上」。

更多精彩影音：