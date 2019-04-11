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駱駝親自進寵物商場領藥　低下頭駝峰剛好擦過門樑

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▲駱駝出現在寵物商場。（影／嵌自Facebook／@VisitLewisFarms）

美國密西根州馬斯基根的一間寵物商場PetSmart，7日有一頭駱駝大搖大擺的在裡面逛街購物，吸引了在場所有人的目光，進門時駝峰上的毛髮還擦過了門檻。這頭來自李維斯農場（Lewis Farms & Petting Zoo）的駱駝名叫傑佛瑞（Jeffery），之所以會出現在寵物商場中，是為了讓訓練師計算疫苗與藥物的劑量，必須到現場確認體重。

▲▼駱駝大搖大擺的走進寵物商品店。（圖／翻攝自Facebook／@VisitLewisFarms）

▲▼駱駝大搖大擺的走進寵物商品店。（圖／翻攝自Facebook／@VisitLewisFarms）

▲▼駱駝大搖大擺的走進寵物商品店。（圖／翻攝自Facebook／@VisitLewisFarms）

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影片中可以看到，人們在見到傑佛瑞時都忍不住拿出手機拍照或錄影，還有人用手輕撫牠的頭或者獻上一吻。傑佛瑞接受了每一個出於善意的舉動。飼主透露，要將傑佛瑞帶到寵物商場，還必須經過訓練，讓牠能夠成功搭乘拖車，費盡九牛二虎之力。

▲▼駱駝與店內顧客親密互動。（圖／翻攝自Facebook／@VisitLewisFarms）

▲駱駝與店內顧客親密互動。（圖／翻攝自Facebook／@VisitLewisFarms）

PetSmart幾乎允許任何寵物進入商店中，而駱駝並不在「不允許進入」的非典型寵物名單中。日前也有飼主帶著重達725公斤的非洲長角牛到同樣歡迎各種動物的Petco挑戰，受到了店員的熱烈歡迎。

▼飼主文森特（Vincent Browning）與長角牛奧利佛（Oliver）。（圖／翻攝自Vincent Browning臉書）

▲▼牛仔牽「巨獸」逛寵物店！店員樂瘋狂拍「史上最大顧客」。（圖／翻攝自Vincent Browning臉書）

關鍵字： 駱駝PetSmart北美要聞Camel傑佛瑞JefferyLewis Farm

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