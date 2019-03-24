▲有牽繩就能進來！飼主帶725公斤「巨獸」踢館寵物店，員工high爆狂摸。（圖／翻攝自Vincent Browning臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

最近幾年飼養寵物的風氣越來越盛行，許多商店都開始標榜「寵物友善」環境。美國德州有一間寵物用品店Petco剛剛開幕，店家就表示「只要有牽繩，歡迎飼主帶寵物進來逛逛」。因此，有一名牛仔就決定牽著他的寵物，重達725公斤的非洲長角牛上門挑戰，並把整個過程拍下PO上網分享。

綜合外媒報導，非洲長角牛的飼主文森特（Vincent Browning）在臉書上傳「踢館」的影片說，「看到牽繩寵物都能入店的標語，我們決定測試Petco的能耐」，所以他與老婆就決定一起牽著「奧利佛（非洲長角牛的名字）」上門挑戰，他們原本認為會被拒絕進入，但沒想到結果卻完全出乎他們意料之外。

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▲文森特與奧利佛合照畫面。（圖／翻攝自Vincent Browning臉書）

文森特表示，奧利佛的體積相當龐大，而且可能會在店內亂大便，但當他們來到店門口時，不但沒有被阻擋進入，還被店家熱情的招待。他驚喜說「Petco的員工們真的很棒，不但張開雙臂歡迎我們，而且態度非常友好且有禮貌，這間Petco門市是我目前為止最喜歡的！」

當奧利佛順利進入Petco店內後，店員們也紛紛搶著一起拍照，文森特也將這個景象一起PO上網路，沒想到影片及照片在臉書一夕爆紅，相關影片已經有超過135萬人次觀看，分享人數也衝破1.1萬人。這個結果讓文森特也非常驚訝，他說「我從來沒想到結果會這樣，真的很謝謝大家。」