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贏了才能交配！新物種「中華二叉搖蚊」翅膀當裝飾　PK靠水面滑行

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▲贏了才能交配！新物種「中華二叉搖蚊」水面滑行搶當舞者（圖／中新社）

▲中華二叉搖蚊的翅膀是裝飾用的。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

國際知名的動物學領域Top期刊《Zoologica Scripta》近日刊發海洋昆蟲新物種「中華二叉搖蚊」，採集自浙江台州和舟山。據悉，這類搖蚊因翅膀退化無法飛行，交配方式也較為特別，雄性成蟲會先透過水面滑行的方式進行戰鬥，獲勝者才能與靜止於水面的雌性成蟲進行交配。

綜合陸媒報導，中華二叉搖蚊不論是形態特徵、運動方式，還是生活環境，都和其他搖蚊科的種類差異較大。台州學院生命科學學院教授齊鑫指出，「牠具有一對退化的翅膀，雖然已經喪失飛行能力，不過為了要適應在海洋環境中生活，只能在水面中滑行。」

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▲贏了才能交配！新物種「中華二叉搖蚊」水面滑行搶當舞者（圖／中新社）

▲雄性的中華二叉搖蚊必須先在水面滑行戰鬥，獲勝的一方才能與雌性交配。

中華二叉搖蚊為二叉搖蚊屬下的新種，隸屬於雙翅目，搖蚊科；南開大學生命科學學院林曉龍博士表示，該物種的祖先幼期生活在淡水，因此他推測，這類海生物種可能在1900萬至2900萬年前就已形成，其祖先類群適應了海水的生境，演化出特異性的形態結構。

另外，中華二叉搖蚊是搖蚊科的新物種，最早在2012年，被台州學院生命科學學院教授齊鑫在舟山群島的西閃島上發現，此後又多次在台州三門縣的海水養殖魚塘里大量現蹤。值得一提的是，中華二叉搖蚊的交配十分特別，雄成蟲能在水面快速滑行，並與其它雄成蟲戰鬥，獲得與靜止於水面上的雌成蟲的交配機會。

▲贏了才能交配！新物種「中華二叉搖蚊」水面滑行搶當舞者（圖／中新社）

▲中華二叉搖蚊每年會出現在夏初或者早秋。

根據觀察浙江沿海發現的中華二叉搖蚊顯示，牠們每年會出現在夏初或者早秋，大規模羽化期大約2週；齊鑫表示，「我們推測牠的幼蟲能在海水中生活，是理想的海洋水產經濟動物的開口餌料，我們將對該新物種作進一步研究。」

關鍵字： 中華二叉搖蚊水面滑行退化交配裝飾

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