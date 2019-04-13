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影／柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫生炫耀：出新片了

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大陸中心／綜合報導

江蘇南通大學一名陳姓實習醫生的虐狗影片日前在網上被瘋傳。從畫面中可看見，他拿著一壺滾燙的熱水往狗籠裡撒，而裡頭的柴犬則瘋狂閃躲，不斷發出「淒厲哀號聲」。網友趕到現場將狗救出，但懷疑原本被虐待的狗可能已被掉包；目前，整件事仍在調查中。

▲柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫生炫耀：出新片了（圖／中新社）

▲陳姓實習生將熱水往柴犬身上倒。（圖／中新社，下同）

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綜合陸媒報導，這名陳姓學生在江蘇南通某附院燒傷科實習，時常拍攝虐狗的影片炫耀；據悉，他這麼做的原因是因為被老師或主管責備，才會透過虐狗來洩憤。影片中他不僅拿熱水燙狗，甚至還用棍棒拍打虐待，隨後便將影片上傳到自己的大學研究生群組裡，得意的說，「出新片了！」

▲柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫生炫耀：出新片了（圖／中新社）

▲狗狗害怕地縮在籠子裡。

▲柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫生炫耀：出新片了（圖／中新社）

▲這名實習醫生還拿棍棒拍打狗狗。

據了解，這名陳姓實習生原本養了2隻柴犬，但其中一隻已被餓死；而另一隻受虐柴犬雖已獲救，但網友質疑可能已被掉包，因為籠子裡全是糞便和尿，但狗狗身上卻是香的。校方也回應，這事件目前正在了解情況，不好多說，到時會統一做回覆。

這段影片近日在網上曝光，網友紛紛痛批，「心裡變態」、「滾出醫療機構，你不配」、「可以不愛，但別傷害」、「這種人如果當了醫生就太可怕了…」、「虐待手無寸鐵的小動物，太殘忍了」、「讓他也試試開水的滋味」。

►點此看影片

關鍵字： 滾水虐狗實習醫生南通大學哀號閃躲炫耀

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