14隻狗醫生陪伴師生走出槍案傷痛　汪照片入學校紀念冊

▲年度紀念冊裡還放著14隻治療犬的個人照。(圖/翻攝自推特/Aerie Yearbook)

國際中心/綜合報導

在美國佛州派克蘭(Parkland)道格拉斯中學(Marjory Stoneman Douglas High School)的年度紀念冊裡,放進了14隻狗的照片,可以看到牠們的名字就像學校的老師和學生一樣被記錄著。這14隻狗對於道格拉斯中學的師生們有著特殊的意義,牠們就是去年發生槍擊案以來,一直陪伴著師生度過煎熬日子的治療犬。

綜合外媒報導,道格拉斯中學2018年2月14日發生了槍擊案,一名19歲被退學的學生開槍殺害了17名師生。為了讓回到學校上課的師生能走出恐懼及傷痛,許多志工團體將治療犬也就是狗醫生帶進學校,希望能起到安慰的作用。

▲治療犬受過專業訓練,性情溫和。(圖/翻攝自推特/Aerie Yearbook)

這14隻狗醫生每天都在學校裡,為整個學校帶來歡笑。教師勒納(Sarah Lerner)表示,狗醫生們會與學生共度午餐時光,有時也會進入課堂陪學生上課。他強調,這些狗醫生受過專業訓練,守規矩、性情溫和,使整個校園變得更加放鬆、舒適。

就在去年10月,勒納突然有了把狗醫生們的照片放進紀念冊的想法。14隻狗醫生乖巧的坐在椅子上,對著鏡頭面帶微笑,於是特別的年度紀念冊就這樣誕生了。紀念冊主編蒂貝茨(Caitlynn Tibbetts)說,「這些狗醫生是學校和我們大家所經歷過的非常好的代表,看到牠們是我們每天都在期待的事情。」

在14隻狗醫生裡面,4歲的拉不拉多獵犬與學生們有著非常特殊的關係,牠所帶來的影響是神奇的,只要牠一出現,就可以讓原本焦慮的學生在10分鐘內完全放鬆,並與牠互動、交流。

勒納表示,這本年度紀念冊不僅僅是一本紀念冊,而是一本歷史的紀錄,紀錄了狗醫生與師生們度過的日子,見證他們如何成長、如何改變。

Just a few of the puppies who took pictures today... Grace, Emma & Chief were so happy to be included in the yearbook. pic.twitter.com/GYeSgyhMcv