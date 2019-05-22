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14隻狗醫生陪伴師生走出槍案傷痛　汪照片入學校紀念冊

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▲年度紀念冊裡還放著14隻治療犬的個人照。（圖／翻攝自推特／Aerie Yearbook）

▲年度紀念冊裡還放著14隻治療犬的個人照。（圖／翻攝自推特／Aerie Yearbook）

國際中心／綜合報導

在美國佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）的年度紀念冊裡，放進了14隻狗的照片，可以看到牠們的名字就像學校的老師和學生一樣被記錄著。這14隻狗對於道格拉斯中學的師生們有著特殊的意義，牠們就是去年發生槍擊案以來，一直陪伴著師生度過煎熬日子的治療犬。

綜合外媒報導，道格拉斯中學2018年2月14日發生了槍擊案，一名19歲被退學的學生開槍殺害了17名師生。為了讓回到學校上課的師生能走出恐懼及傷痛，許多志工團體將治療犬也就是狗醫生帶進學校，希望能起到安慰的作用。

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▲年度紀念冊裡還放著14隻治療犬的個人照。（圖／翻攝自推特／Aerie Yearbook）

▲治療犬受過專業訓練，性情溫和。（圖／翻攝自推特／Aerie Yearbook）

這14隻狗醫生每天都在學校裡，為整個學校帶來歡笑。教師勒納（Sarah Lerner）表示，狗醫生們會與學生共度午餐時光，有時也會進入課堂陪學生上課。他強調，這些狗醫生受過專業訓練，守規矩、性情溫和，使整個校園變得更加放鬆、舒適。

就在去年10月，勒納突然有了把狗醫生們的照片放進紀念冊的想法。14隻狗醫生乖巧的坐在椅子上，對著鏡頭面帶微笑，於是特別的年度紀念冊就這樣誕生了。紀念冊主編蒂貝茨（Caitlynn Tibbetts）說，「這些狗醫生是學校和我們大家所經歷過的非常好的代表，看到牠們是我們每天都在期待的事情。」

在14隻狗醫生裡面，4歲的拉不拉多獵犬與學生們有著非常特殊的關係，牠所帶來的影響是神奇的，只要牠一出現，就可以讓原本焦慮的學生在10分鐘內完全放鬆，並與牠互動、交流。

勒納表示，這本年度紀念冊不僅僅是一本紀念冊，而是一本歷史的紀錄，紀錄了狗醫生與師生們度過的日子，見證他們如何成長、如何改變。

關鍵字： 狗醫生佛州槍案道格拉斯中學佛州北美要聞

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