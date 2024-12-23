海邊巨獸相爭！女目睹鯊魚游上岸「啃食鱷魚」　驚人畫面曝光

▲女意外拍到鱷魚被鯊魚啃咬畫面。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在澳洲北領地紐倫拜(Nhulunbuy)當地海邊散步時，意外拍到一條鯊魚正在啃食鱷魚的驚人畫面。影片中可看到，鯊魚靠近鱷魚後，立刻狠狠咬住其頭部，後來更把整隻鱷魚拖入水中，消失在海面上。

事件13日發生在紐倫拜當地海灘Town Beach，女子艾莉絲(Alice Bedwell)在海邊散步時目睹不尋常事件，一條飢餓的鯊魚竟然正在啃食一隻體型巨大的鱷魚。

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影片中可看到，一隻鱷魚仰躺在沙灘附近，海浪不斷打在鱷魚身上，沒想到沒多久，一條鯊魚慢慢游到鱷魚身旁，一瞬間咬住鱷魚的頭，後來成功把鱷魚拖入水中。

驚人影片被分享到Instagram後，獲得11多萬點閱，有人推測鱷魚在被鯊魚攻擊之前已經死亡，但也有人認為，鱷魚是和鯊魚戰鬥後被殺死，鯊魚正準備要享用大餐。還有網友表示，「鯊魚居然快可以游到沙灘上，我再也不敢去海邊了」。

海洋生物專家表示，鯊魚和鱷魚都是頂級掠食者，也都是機會主義者，由於這2種動物都是以海中生物為食，所以看到鯊魚和鱷魚互相爭食的畫面並不罕見，但是互相攻擊甚至吃掉的畫面，就非常少見了。