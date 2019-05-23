快起來摸摸我的頭！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

實習記者黃可昀／綜合報導

菲律賓一名教授馬塞洛（Carmelito Marcelo）生前在邦板牙省（Pampanga）的馬巴拉卡特學院（Mabalacat City College）教書，同時照顧校園中的流浪狗「Buboy」長達4年，早已被這隻毛小孩認定為主人，時常像個孩子一樣跟在他背後。不幸的是，馬塞洛去年5月18日心臟病發過世，不知情的Buboy仍每天守在教室門口，失落又著急的模樣讓其他老師看了都相當心疼。

▲Buboy終於見到想念的教授，但對方已經無法再陪伴牠。（圖／翻攝自Facebook／Bayan Mo, Ipatrol Mo，下同）



據ABC-CBN NEWS報導，Buboy原本只是一隻借宿在校園內的流浪狗，直到遇見馬塞洛教授，開始有人會摸摸牠、餵牠吃食物，久而久之Buboy就變成一個小跟屁蟲，只要馬塞洛在的地方都會少不了牠身影，上課時間還會乖乖的在教室外等待，甚至吃飽飯一起午休，4年來每天都是如此，學校裡的師生也都知道他們形影不離。

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▲平常在校園他們總是黏在一起。



學校另一位老師克莉絲緹娜（Kristina Demafelix）透露，馬塞洛和Buboy感情太好了，「他們還會一起分享午餐的食物」，Buboy似乎把對方當成主人，時時刻刻守護在身邊。

馬塞洛2018年因為心臟病不幸過世，這段人狗相伴的友誼就此畫下句點，但Buboy並不知道馬塞洛已經死亡，仍然每天到教室外靜靜等著對方，偶爾還會著急地伸出小腳抓一抓教室門，期待對方趕快像以往一樣出現。

▲教授過世後，Buboy仍每天在教室外等他。



克莉絲緹娜老師表示，她不忍心看到Buboy煎熬等待的模樣，於是決定帶牠一起參加馬塞洛的葬禮。當天Buboy靠在靈堂前默默地看著馬塞洛遺容，久久不肯離去，彷彿是想喚醒眼前這位最重要的好友，旁人要帶Buboy離開時，牠依舊堅持守在棺材旁，像過去等待著馬塞洛下課一樣，期待對方能再次溫柔地摸摸牠。

馬塞洛的大嫂更透露，由於馬塞洛並沒有自己的家庭，遇見Buboy以後讓他心靈有了依靠，「他早就把Buboy當成自己的孩子了」。

▼Buboy守在棺材前久久不肯離去。

