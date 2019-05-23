看龜龜在地上爬就「熱心救回家」？　動保處：牠只是要過馬路

▲若民眾在河濱公園通報的是外來種，動保處會派員帶回安置。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

「牠有傷嗎？沒受傷就找安全適合的地方放了！」這是新北市動保處承辦人員最常跟外勤動保員提醒的一句話。動保處每年會接到5、60件的烏龜救援通報，常有民眾看到有龜在地上爬，擔心牠們遭遇危險，就先熱心的撿回家，再通報動保處派員前往，但往往動保處人員檢查後，會發現這些烏龜多半都沒有受傷，選擇適合的地點野放即可。

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▲夜間河堤旁，偶爾會看到斑龜爬到路上。（圖／新北市動保處提供）

每年春末夏初，大約4至6月的期間，是野生龜類上陸的熱季，晚上到河濱公園或在溝渠旁散步時，就有機會可以看到野生龜類上岸，在路上奮力爬行，熱心民眾會因擔心牠們會被人抓走或遭車輛輾斃，好心把這些路上的烏龜先帶回安置，再通知動保處前往救援。當動保處人員帶回後，若發現是斑龜等原生的龜種，又沒有受傷，就會把牠帶往適合又安全的水邊進行野放，讓牠回到自然環境中繼續生活。

▲常有民眾好心地將無傷的斑龜帶回。（圖／新北市動保處提供）

動保處表示，隨著野生動物保育觀念及動物保護意識抬頭，許多民眾看到落單的小動物就會想要救援、想要伸出援手，但應試著多加觀察一下，才決定正確的作法。以在河濱公園發現野生斑龜為例，除非是動物有受傷狀況下，才需要通報相關單位前往救援，不然河濱公園旁生態環境豐富，其實就是斑龜自然的棲息環境，無需隨意撿拾，這時候協助牠安全的過馬路即可。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲善意民眾把保育類柴棺龜撿到動保處。（圖／新北市動保處提供）

農業局長李玟呼籲，野生動物保育的推行工作，不是倚靠救傷與野放，更重要的是「全民都有正確的保育觀念」。民眾若發現受傷的野生動物，切記先確保自身安全才對動物伸出援手，可於現場撥打2959-6353聯繫動保處，詢問適當的建議與處置方式。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲河濱本來就是原生龜類的棲息環境。（圖／新北市動保處提供）

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