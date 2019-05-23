80歲老夫妻「見狗就想起過世兒」　2汪綁樹下淋雨、踩泥水

▲80歲老夫妻難以照顧過世兒子留下的狼犬和米克斯。（圖／志工曾譯瑩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

南投縣有一對80多歲的老夫妻，兒子去世後只留下1隻米克斯與1隻狼犬「Apple」，他們年事已高，生活狀況與體力都難以負荷，只好將狗狗們綁在樹下淋雨、全身髒兮兮地踩在泥水之中。志工曾譯瑩前往關心，才知道阿公、阿嬤每次照顧毛孩，總是忍不住想起「白髮人送黑髮人」的傷痛，實在無法繼續飼養，目前也積極配合幫汪汪尋找新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲Apple是個很年輕的小男孩，聽見有人叫牠「小狗」就狂搖尾巴。

▲通報人前幾天前來餵養，狗狗都捨不得她離去，不斷發出嗚嗚哭聲。

▲阿嬤不捨放棄米克斯，因為牠是陪伴在兒子身邊最久的狗狗。

曾譯瑩向《ETtoday寵物雲》表示，一開始以為是單純的不當飼養，沒想到卻有著不為人知的辛酸，「阿公也無奈地說，牠們力氣都很大，暴衝時根本拖不動。」她與通報人、「台灣防止虐待動物協會（SPCA）」不捨狗狗生活在幾乎沒有遮蔽的地方，也心疼老人家的處境，於是試圖說服對方到防疫所辦理棄養手續，給予毛孩們更好的生活，「但是阿嬤堅持不願意放棄米克斯，講到一半甚至掉下眼淚，因為那是跟在兒子身邊最久的孩子。」

▲Apple已經被接回台北接受治療，剃毛後凸顯骨瘦如柴的身體。

目前Apple已經到獸醫院接受健康檢查，診斷發現有心絲蟲、隱睪症、貧血、白血球過高、血糖過高、褥瘡等狀況，被剃掉打結毛髮後，也露出瘦到見骨的身軀，未來的醫療之路還很長，但仍然期待能夠找到新家。曾譯瑩提到，目前只能先提供罐頭、鍊繩等物資，勸老人家改善現場，「我們都能夠理解阿公阿嬤的難處，也許目前的處理並不完美，但是至少可以慢慢讓狗狗們脫離糟糕的飼養環境。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



►►►點我看狼犬Apple的送養資訊



▼更多精采影音