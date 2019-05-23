世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠生得多

▲翻車魚被海獅吃掉還不知道要反抗。（圖／翻攝自每日頭條，下同）



寵物小組／綜合報導

俗稱「翻車魚」的曼波魚（Mola mola）雖然身形巨大，但個性溫馴，還有點遲鈍。野生動物攝影師赫爾曼（Richard Herrmann）先前在美國加州聖地牙哥外海捕捉到驚人一幕，有條大約2噸重的翻車魚竟然被海獅從腹部「撕咬」下一整塊肉，不斷被飢餓到發狂的海獅繼續啃食，最後幾乎只剩下半個身體，但是，遲鈍的翻車魚，即使已經被啃了一大半卻都還沒發現，能夠活到現在全靠生得多。

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▲加利福尼亞周圍海域的海獅相當兇猛，會吃50幾種魚類。



據《每日郵報》報導，赫爾曼形容翻車魚大約3公尺長，粗估超過2噸重，體型是海獅的好幾倍，但卻毫無反抗之力的被瘋狂啃咬，而且被攻擊後仍悠哉地在海裡游泳，沒有要掙扎或反抗的跡象，似乎不知道自己已經死到臨頭。

報導指出，這附近海域的海獅是肉食性動物，平時捕食的魚類多達50多種，是該區的頂端掠食者，海裡各種魚類看到牠們都要趕快逃跑，而翻車魚的游速本來就比較慢，自衛能力也不佳，加上這條受攻擊的翻車魚還是幼魚，更加難逃一死。

▲行動緩慢的翻車魚不善於自衛，容易被海獅盯上。



據了解，翻車魚是世界上最大的硬骨魚類，雖然繁殖能力強，一次可以產生3億顆卵，不過存活率低，而且反應過於遲鈍，所以很容易就被其他魚吃掉。加上有些漁民會不當利用延繩、拖網等等器具大量捕撈，導致近年來數量更大幅銳減，世界自然保護聯盟（IUCN）2015年已將翻車魚列入「瀕危物種紅色名錄（Red List）」物種。