東森寵物雲「巡迴義診」到竹南！　零食、用品多項優惠等你搶

▲獸醫幫狗狗做健康檢查。（圖／實習記者呂佩倫攝）

寵物小組／綜合報導

寵物的行為千奇百怪，但有些可能是生病不舒服的提示！ETtdoay東森寵物雲特別與「ProudPet嬌寵醫生」合作，在全台門市進行巡迴義診，這周六（25日)獸醫師陳正倫將會來到竹南門市，為毛小孩們做免費的健康檢查，另外店鋪還推出優惠活動，讓飼主不但了解寶貝的身體狀況，也能買到超值寵物用品。

請繼續往下閱讀...

▲獸醫幫狗狗檢查牙齒。（圖／實習記者呂佩倫攝）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

東森寵物雲竹南門市將在這周六1點到7點進行免費義診活動，同時還推出許多寵物用品優惠活動，包括涼床7折、狗狗零食7包1000元、指定品牌貓咪主食罐超值組合以及精選貓砂6包899！讓飼主帶毛小孩做健康檢查的同時，也能買到優惠商品，藉此鼓勵乖乖看醫生的寶貝們！

▲商店加碼零食優惠。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

東森寵物雲商店與嬌寵團隊陳正倫醫生合作，進行全台巡迴義診活動。陳正倫曾花6年時間照顧一隻棄貓，貓咪後驅癱瘓，最終因尿毒症引發腎衰竭離世，這讓他意識到「居家養護」的重要性，因此希望透過義診服務，讓飼主們在面對毛孩生病時有概念，才不會耽誤到黃金救援期。陳醫師也以「行動醫療車」的概念，設計了「嬌寵醫生APP」，提供創新的服務。

另外，陳正倫醫生今晚9點也將現身直播節目「姐姐不解事」，與主持人楊千霈以及來賓斯亞、夏宇童、人氣萌寵「柯基犬のCoffee Time」的嘎逼爸和Coffee、犬類行為專家「熊爸」一同討論寵物們的生活大小事。節目中將會提到狗狗憋尿認廁所以及傲嬌行為等問題，解答飼主們長久以來的疑問，一下就能搞懂毛孩們的行為！

【東森寵物雲竹南店】

電話：(037)465-571

地址：苗栗縣竹南鎮延平路166號



營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00



▼掃描下載「嬌寵醫生APP」。

陳正倫醫師

現職：嬌寵醫生創辦人兼執行長

經歷：板橋仁愛家畜醫院主治醫師、全國動物醫院主治醫師／分院長

【5月份義診時間】

第一場（已結束）

時間：2019/05/04（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲通化店（台北市大安區基隆路2段118號）

第二場（已結束）

時間：2019/05/05（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重中正北店（新北市三重區中正北路119號）

第三場

時間：2019/05/11（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲ATT概念館（台北市中山區敬業三路123號3樓13-4櫃位）

第四場（已結束）

時間：2019/05/18（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份鎮中華路1307號）

第五場

時間：2019/05/25（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

【6月份義診時間】

第一場

時間：2019/06/01（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場

時間：2019/06/08（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場

時間：2019/06/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場

時間：2019/06/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號）

第五場

時間：2019/06/22（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場

時間：2019/06/23（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

▼更多精彩影音。