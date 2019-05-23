桃園大街驚見獼猴趴趴走　網笑：這麼胖肯定偷養的

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中央街23日上午有網友看到一隻身材壯碩台灣獼猴，大辣辣的在民宅旁爬上爬下，將影片上傳至《桃園人桃園事》臉書粉絲團上，短短數小時湧現上千網友按讚，有網友說：「虎頭山跑下來的嗎？」，還有網友打趣說「呼叫唐三藏，你家的悟空脫隊了」，最好笑的是「這麼胖，肯定是別人偷養的」，警方則派員尋找，將與市府動保處聯繫儘速妥善處置。

▲《桃園人桃園事》臉書粉絲團23日網友貼出「誰家的寵物跑出來了」。（圖／翻攝自臉書）

網友上午發現一隻體型壯碩的台灣獼猴，在桃園區中央街的民宅旁閒逛，還爬上二樓冷氣主機上四處張望，網友將獼猴逛大街影片上傳臉書粉絲團後，引起上千網友熱議。

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▲《桃園人桃園事》臉書粉絲團23日網友上傳台灣獼猴逛大街影片。（圖／翻攝自臉書）

影片中看到獼猴從民宅旁冷氣主機爬下後，跳到馬路上，繞過街角後就不見了，不過肥嘟嘟的模樣，與印象中台灣獼猴瘦瘦身影差很大，有網友直呼「這麼胖，肯定是別人偷養的」。

警方指出，上午獲報後已派員前往中央街尋找，但沒看到獼猴蹤影，懷疑是否躲進民宅內，已與桃園市政府動物保護處緊密聯繫，若市民發現猴子蹤跡，請儘速通報警方或動保處，派員進行妥善處置。

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