浪浪福音！提升流浪犬貓醫療　中興大學「浪浪樂活醫療室」啟用

▲中興大學「浪浪樂活醫療室」啟用，將由獸醫系師生協助提供流浪貓狗醫療協助。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

為提供流浪犬貓醫療醫療及動保單位醫療壓力，國立中興大學23日啟用「浪浪樂活醫療室」，由興大獸醫系副教授林荀龍率領校內獸醫師、研究生及獸醫系學生，為流浪犬貓提供醫療，協助解決目前動物收容所醫療困境。 林荀龍表示，希望在公立收容所零安樂政策上路後，讓公私立收容所傷病動物得到更妥善醫療照護。

中興大學與台中市動保處合作，23日上午為新成立的「浪浪樂活醫療室」舉行揭牌儀式。興大校長薛富盛、台中市動保處副處長林儒良、中興大學獸醫學系副教授林荀龍等人都親到現場。

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▲「浪浪樂活醫療室」啟用揭牌。（圖／台中市政府提供）

▲中興大學獸醫系副教授林荀龍（右）與學生擔起「浪浪樂活醫療室」重責大任。（圖／民眾提供）

「浪浪樂活醫療室」是由教育部高教深耕「大學社會責任實踐計畫」經費支應。現場面積約42坪，內有住院病房、檢查處理區、手術室，啟用後將提供公立收容所及協議合作的私人動保團體相關醫療診治，不開放私人個別送診。

副教授林荀龍表示，台灣「公立收容所零安樂」政策上路，收容所動物量及逐步老化疾病的增加直接衝擊，急需更多醫療資源，不論公私立收容所卻都面臨醫療計物與經費不足問題，讓傷病動物無法得到妥善醫療照護。成立浪浪樂活醫療室就是為了改善這問題，同時也讓在校學生認識台灣目前流浪犬貓收容及醫療情況，讓獸醫師養成教育多一份社會責任。

副處長林儒良說，公立收容所內流浪犬貓目前約500隻，但所內醫療設備、人員技術有限，「浪浪樂活醫療室」給予協助下，可讓更多流浪犬貓接受專業醫療照顧。另外，也可提供中部合作動保團體收容犬貓重病醫療照護，提升收容犬貓醫療品質。

台灣動物保護協進會也說，目前收容600隻流浪犬貓，每月醫療費需20多萬元，因經費不足，積欠醫療費約30多萬元，興大浪浪樂活醫療室成立將可減輕醫療費壓力。

「浪浪樂活醫療室」是非營利機構，副教授林荀龍將帶領8位獸醫師駐點看診，提供教學醫療級服務，收費僅教學醫院的一半。由於醫療設備及耗材昂貴，盼各界捐款及支持，期望把流浪犬貓的醫療服務推廣至全台。

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