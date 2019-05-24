大小牛相見歡！法鬥被強行舌吻皮皮挫　甩超牽絲口水落跑

實習記者曾珮瑄／採訪報導

嚇得我不要不要的！住在嘉義快8歲的法鬥阿福活潑乖巧，這天看到巨大的乳牛不但不害怕，還走上前想要互動，熱情的牠意外獲得對方舌吻，大動作地「挫」了一下，露出像是被「騷擾」的不悅神情後，甩著超級長的口水、搖搖屁股走人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲法鬥阿福被牛舌吻傻了，掛著長口水逃離。（圖／飼主Mini授權提供，下同）

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飼主Mini忙裡抽空，特地帶狗狗去台東的初鹿牧場，想不到阿福遇到平常沒看過的牛羊，不但不害怕，還會主動上前要互動，未料竟意外出現「被同類強吻」的小插曲，「法鬥只要天氣熱，就容易流口水，雖然牠當下真的有嚇到，後來還是讓我感覺到牠很開心。」

阿福在牧場裡看著比自己大好幾倍的動物，都不太害怕，還能把手饋在較低的欄杆悠哉望，讓主人收錄了不少「大小牛共處」的溫馨照片。因為平常較少做長途旅行，而這趟旅程一次就花了2天時間，阿福一回家就癱在沙發上睡大頭覺，也讓Mini忍不住笑說，「連晚餐都沒吃，就已經就定位了！XD」。

狗狗和乳牛互動的影片引來網友留言，「小牛牛...那隻大牛要幫你舔掉口水餒，幹嘛閃」、「當牛遇上牛」、「口水也拖太長了吧！厲害」、「都是牛，怎麼差那麼多？」、「小牛遇上老牛，哈！好可愛」、「大牛喜歡小牛，可是小牛被嚇鼠拉～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲▼阿福享受了一場開心的旅程。

▲阿福玩累了，回家倒頭就睡。

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