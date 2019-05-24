貴賓飯後「陪3分身散步」當休閒　燦笑點小碎步甜獻Kiss

實習記者曾珮瑄／採訪報導

吃飽飯就讓好朋友陪散步！台中市7歲的貴賓狗「好美」平時活潑好動，這天馬麻Anita在四輪車玩具的軌道上放了3隻會走路的電動貴賓狗娃娃，讓狗狗跟著慢行的「小分身」一同悠閒散步，好美玩著玩著，燦笑回看鏡頭一眼，似乎相當滿意。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲好美和貴賓狗娃娃一起玩。（圖／飼主Anita授權提供，下同）

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平常好美特別喜歡追電動玩具車，Anita偶爾會擺出軌道車組合，讓狗狗可以在家多跑步運動，只不過這天好美剛吃飽飯，還有點玩心，Anita就想到把3隻貴賓狗娃娃擺在跑道上走，讓汪汪像是陪著同伴一起慢慢散步。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

畫面中，娃娃各佔一條跑道，邊快速點頭、邊往前行，有可能是因為跑道不夠寬的關係，它們走得稍慢，動作也比較卡，時不時就停在半路。好美初次看到「狗同伴玩賽跑」覺得很新奇，慢慢跟著一同前進，還偷偷給了跑最前面的朋友一個香吻作為獎勵。

好美對這樣的方式接受度高，也很投入其中，也比較不會胡亂吵鬧。網友們看見這樣的奇招，紛紛留言，「這有才！」、「好好笑啊！」、「麻麻用心」、「真有創意」、「媽咪請狗狗出來走秀～不過好像車子比較好玩」、「嘴巴一張開看鏡頭時，覺得牠好開心哦」、「下雨天也可以在家運動」、「哈哈我還以為真的是放車子，竟然放貴賓，太可愛了吧」。

▲好美活潑又很好動。

▲汪：謝謝馬麻❤

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