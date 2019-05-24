ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

影／看比賽太嗨！白汪亂入跑道奪第3名...「當場被拎走」笑翻網：快頒獎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

大陸中心／綜合報導

寧夏銀川市的北方民族大學23日舉辦運動會，在進行白米賽跑時，一隻白狗突然衝出，跟著選手們一起跑到終點，甚至還得了第3名；事後，這隻小白汪被裁判「整隻拎走」，模樣十分委屈。影片在網路上曝光後，網友紛紛笑翻直呼，「快頒獎給牠！」

▲看比賽太嗨！白汪亂入跑道奪第3名...「當場被拎走」笑翻網：快頒獎（圖／翻攝《北京時間》）

▲白汪和選手們一起奔向終點。（圖／翻攝《北京時間》，下同）

請繼續往下閱讀...

影片中，只見這隻白汪看見選手們跑得如此激烈，忍不住從觀眾區闖出，並且衝向跑道，和正在比賽的選手們一起前往終點，最後竟奪得第3名，讓現場歡呼聲連連。

▲看比賽太嗨！白汪亂入跑道奪第3名...「當場被拎走」笑翻網：快頒獎（圖／翻攝《北京時間》）

▲比賽到一半時，白汪突然衝了出來。

校方表示，當時早上10點左右，正在舉行男子組百米賽跑，沒想到這隻狗狗突然衝出，和運動員一起比賽獲得第3名，由於我們是民族學校，大家都很喜歡小動物，而那隻狗狗平時也被慣壞了，有點肆無忌憚，裁判怕牠誤傷大家，所以才會把牠拎走。

▲看比賽太嗨！白汪亂入跑道奪第3名...「當場被拎走」笑翻網：快頒獎（圖／翻攝《北京時間》）

▲汪：為什麼我不能跑QQ~

據悉，這隻在比賽中亂入的狗狗從2016年時就一直待在北方民族大學裡，校方表示，平常牠都會和同學們一起上課、拍畢業照，大家也都很喜歡牠。這段影片曝光後，網友笑歪留言，「牠4條腿參賽！涉嫌犯規依法帶走」、「汪：我不配領獎嗎？」、「犯規啊都不從起跑線跑」、「第四名心裡苦，居然輸給了狗！」。

▲看比賽太嗨！白汪亂入跑道奪第3名...「當場被拎走」笑翻網：快頒獎（圖／翻攝《北京時間》）

▲事實上，這隻汪汪從2016年就近到學校裡了。

關鍵字： 賽跑犯規亂入北方民族大學運動會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

手掌跟媽一樣大！「巨大精靈貓」內心超溫柔　靈氣美照..

影／柴被唸完突消失！　爸找半天發現牠塞魚缸「自關禁..

特／心臟重跳1下！回家遇貓掙扎離世...3年後溝通..

特／貓咪過世全家卻還是聽得到「鈴鐺聲」　溝通師一問..

被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦臉頰凹　新媽淚：這在..

送養2隻小狗「收到2包糖」　他好奇一問原來是超暖習..

80歲老夫妻「見狗就想起過世兒」　2汪綁樹下淋雨、..

只為換口肉！狗媽媽忍痛被菸燙　飼主自責：沒照顧好牠

台中笑眼「搶劫汪」找到家了！　才去3天...浮誇賊..

一通電話浪浪安息！北北基寵物「免費善終」　送無主路..

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車.....

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽..

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性..

天真5歲柴咬蠟筆小新卡門洞　 肥屁屁擠不出去滿臉問..

萌貴賓飯後「陪3分身運動」　燦笑看鏡頭示範小碎步衝..

暴雨狂炸！機智汪「堆娃娃」當沙包 化身救援小尖..

小拉拉偷開罐罐挨罵躲廁所 天使姐姐肉身護妹：姐罩妳

聞完奴才腳趾...萌喵被臭到起立　秒變狐獴懷疑貓生..

看什麼看！媽鏡頭找狗被反監視 阿柴嚴肅臉低頭：請..

上廁所嗯不出來...柴柴盤腿打坐　「佛系冥思」集中..

奇景！空拍機拍下海面超狂「便利貼大軍」　竟是罕見牛..

螃蟹「雙螯綁紅繩」拋海放生！　網怒：假放生真殺生！

領養後又遭退養！收容所浪汪「開心翻肚」　等300多..

麻吉去世汪不吃不睡…直到主人送上這一咖　牠才願意笑..

不想回家！柴柴氣噗噗　嘴邊肉卻擠出「塌眼NG表情」

大小牛相見歡！法鬥被強行舌吻皮皮挫　甩超牽絲口水落..

媽媽生前答應「變黃色蝴蝶回來」　母親節訪客輕吻手臂..

漁民捕獲深海「駝背虹鱒」　網一看嚇壞：超畸形...

叫不來的貓「3個字」征服！　爽歪臉像被「絲襪套頭」

歐告超耐髒！亮亮黑毛沖出「大量泥巴水」　網驚：剛剛..

阿貢火山又噴發！「瀰漫濃厚灰煙」半徑3km都是熔岩..

改編法國暢銷小說　《亨利先生的秘密》推理幽默小品

主人開車撞樹慘死！忠犬「伴屍5hrs」...傷太重..

黑魂控小宇宙爆發！盤點近期5樣黑色單品　讓你從頭到..

「小四老師」媽媽是歌星！2015年淡出螢光幕…4年..

美魔女「蜜腿抽脂」灌翹臀…感染「紅腫如火腿」怒告醫..

12星座為何走不出「低潮期」？雙子被害妄想、牡羊鴕..

綑綁女友「燒稻草煙燻」4小時！　私刑男和朋友小屋暢..

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降..

10歲女童瘋「斗內直播主」...偷刷卡打賞900萬..

寵物動物熱門新聞

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

寵物免費善終　送路死犬貓最後一..

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

混血二哈被比中指　笑容逐漸母湯

海面超狂便利貼大軍　竟是牛鼻魟..

放生？螃蟹雙螯綁繩放生能活嗎？

讀者迴響

熱門新聞

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

寵物免費善終　送路死犬貓最後一..

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

混血二哈被比中指　笑容逐漸母湯

海面超狂便利貼大軍　竟是牛鼻魟..

放生？螃蟹雙螯綁繩放生能活嗎？

車行公告「請勿餵狗」原因超暖！

最新影片

更多

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽狂白眼

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

天真5歲柴咬蠟筆小新卡門洞　 肥屁屁擠不出去滿臉問號

萌貴賓飯後「陪3分身運動」　燦笑看鏡頭示範小碎步衝刺

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面