影／看比賽太嗨！白汪亂入跑道奪第3名...「當場被拎走」笑翻網：快頒獎

大陸中心／綜合報導

寧夏銀川市的北方民族大學23日舉辦運動會，在進行白米賽跑時，一隻白狗突然衝出，跟著選手們一起跑到終點，甚至還得了第3名；事後，這隻小白汪被裁判「整隻拎走」，模樣十分委屈。影片在網路上曝光後，網友紛紛笑翻直呼，「快頒獎給牠！」

▲白汪和選手們一起奔向終點。（圖／翻攝《北京時間》，下同）

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影片中，只見這隻白汪看見選手們跑得如此激烈，忍不住從觀眾區闖出，並且衝向跑道，和正在比賽的選手們一起前往終點，最後竟奪得第3名，讓現場歡呼聲連連。

▲比賽到一半時，白汪突然衝了出來。

校方表示，當時早上10點左右，正在舉行男子組百米賽跑，沒想到這隻狗狗突然衝出，和運動員一起比賽獲得第3名，由於我們是民族學校，大家都很喜歡小動物，而那隻狗狗平時也被慣壞了，有點肆無忌憚，裁判怕牠誤傷大家，所以才會把牠拎走。

▲汪：為什麼我不能跑QQ~

據悉，這隻在比賽中亂入的狗狗從2016年時就一直待在北方民族大學裡，校方表示，平常牠都會和同學們一起上課、拍畢業照，大家也都很喜歡牠。這段影片曝光後，網友笑歪留言，「牠4條腿參賽！涉嫌犯規依法帶走」、「汪：我不配領獎嗎？」、「犯規啊都不從起跑線跑」、「第四名心裡苦，居然輸給了狗！」。

▲事實上，這隻汪汪從2016年就近到學校裡了。