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稀奇！猛禽熊鷹「八趾相扣」倒地扭打　「嘴喙透血」嘶啞哀鳴

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

大型猛禽熊鷹在地上纏鬥，畫面珍稀。玉山國家公園近日在臉書粉絲頁PO出則影片，畫面中2隻熊鷹在地上幹架，明顯可看出居上的攻擊方佔了優勢，中途稍事休息時餘裕地四處張望，一感覺到動靜就大力地張嘴啃咬對方，野聲環境生態顧問公司蔡幸蒨研究員也表示，當時牠們的打鬥過程約持續了10分鐘之久。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲熊鷹倒地扭打。（圖／野聲環境生態顧問公司蔡幸蒨研究員授權提供）

▲熊鷹倒地扭打。（圖／野聲環境生態顧問公司蔡幸蒨研究員授權提供，下同）

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當時蔡幸蒨研究員正準備前往「塔塔加遊憩區」，進行黃喉貂的生態調查，未料卻意外集錄到猛禽「熊鷹」在地面打架的稀奇畫面，只見2隻鷹八趾環扣，遇到有人在10公尺近處觀看，仍能專注投入地扭打，雙方僵持不下，時不時傳出嘶啞的尖叫聲，雙方嘴喙沾滿對方的血，現場壯觀激烈。

屏東科技大學野保所孫元勳教授根據此影片發表心得，表示自己曾親眼目睹不少鳥類，但大型猛禽「熊鷹」在地面糾纏的畫面卻是第一次見到，令他大開眼界，「心想，如果那天人在現場，可能會心生衝動、上前勸架，順便把熊鷹帶回研究站作筆錄。」

熊鷹又稱「赫氏角鷹」，屬本島最大型居留猛禽，大多分布在海拔200至3000公尺，粗估族群約1000多隻。精彩的打架影片獲得網友留言，「超精彩的啊！已分享～很棒的紀錄！」、「那是求饒的聲音嗎？」、「珍貴！」、「要會說鷹語，才能製作筆錄」、「太珍貴的畫面」、「哈哈哈哈哈！鳥禽類的人類！」，不過也有網友質疑，會不會2鳥打鬥是發情所致，玉山國家公園也回覆證實，當時熊鷹確實是在打架。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲熊鷹打鬥場面激烈。（圖／野聲環境生態顧問公司蔡幸蒨研究員授權提供）

▲熊鷹打鬥場面激烈。

▲熊鷹倒地扭打。（圖／野聲環境生態顧問公司蔡幸蒨研究員授權提供）

▲熊鷹數度疲累停戰，但彼此對峙的眼神飽含敵意。

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關鍵字： 猛禽熊鷹打架

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