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狗硬脫褲子！他慘剩「紫色小褲」滿地滾　旁人魔性狂笑死不救

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寵物小組／綜合報導

人欺負狗，天怒人怨；可是狗欺負人，大家卻笑翻天！國外飼主Michael Devaney就上傳一段被狗欺負的影片，只見他被愛犬強脫褲子，露出裡頭的紫色四角褲，一邊慘叫一邊強力抵抗，但旁人看了卻只是狂笑並拿起手機錄影，完全沒有要救他的意思。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲狗硬脫褲子！他慘剩「紫色小褲」滿地滾　旁人魔性狂笑死不救。（圖／翻攝自Facebook／Michael Devaney）

▲狗狗死命脫主人的褲子。（圖／翻攝自Facebook／Michael Devaney）

Michael Devaney在臉書社團「Dogspotting Society」分享這段影片並寫道，「我剛加入這個社團，不知道要貼甚麼才好。這是10分鐘前一隻狗搶我牛仔褲的畫面。」影片中，Michael Devaney的褲子被狗狗狠狠咬著，硬是扯到腳踝處，他雖然狼狽地露出底褲，還是堅強坐在草地上抵抗，一人一狗就這樣僵持不下，畫面荒謬又搞笑。

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▲狗硬脫褲子！他慘剩「紫色小褲」滿地滾　旁人魔性狂笑死不救。（圖／翻攝自Facebook／Michael Devaney）

▲飼主狼狽抵抗。（圖／翻攝自Facebook／Michael Devaney）

這段不到30秒的影片上傳不到1天，就累積超過1.1萬讚。網友們紛紛留言笑說，「我到底看了甚麼」、「天啊，還好你的腿滿好看的」、「這狗也太有趣了」、「不准穿褲子！」、「我相信瑪連萊犬根本就是小鯊魚。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 瑪連萊犬褲子

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