送養2隻小狗「收到2包糖」　他好奇一問原來是超暖習俗

▲送養出去的小狗。（圖／有點毛毛的／網友Tahai Ismahasan提供）

寵物小組／綜合報導

真的長知識了！網友Tahai Ismahasan日前送養2隻小狗，沒想到認養人回送了2包糖。一問之下才知道，原來這是漢人過去的習俗，只要收養別人的狗，就要買糖送給對方，除了表示謝意之外，也有祝福小狗平安長大的意思。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Tahai Ismahasan在臉書社團「有點毛毛的」分享道，以前漢人的習俗，只要是收養別人的狗，一定要買糖送給母狗的主人，主要是能祝福小狗平安長大。他事後也上網查詢原因，發現因為糖的閩南語發音和「藤」一樣，因此有「繁殖延續」與「傳承」的意義，也是祝福狗媽媽能繼續繁殖下去的意思。（＊編按：此處為過去傳統觀念，現在還是建議飼主們要讓家中毛孩結紮喔！）

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▲領養人回送2包糖。（圖／有點毛毛的／網友Tahai Ismahasan提供）

許多網友看了紛紛表示，「我送20幾隻只有第一隻收到過」、「有喔，小時候我家的小狗生，分給鄰居，鄰居也是送糖給我們唷！」、「是的，以前送狗給人，對方要回送糖果，好像這樣狗會比較好養，也是感謝對方送狗的意思」、「我N年前送養貓也遇過一次，收到金莎巧克力」、「糖是祝福小幼犬，可以平安長大不會夭折，也感謝對方，單數代表不吉祥，所以用雙數，就像我們要用包紅包給別人，所以用雙數是吉祥祝福之意，送紅糖可以讓小幼犬平安健康長大，也比較好養育！」

有人則分享親身經歷，「是說領養狗狗要給糖，比較好養，才不會不認新主人。那時候是我弟去面交（？），沒有給人家糖（交待過了，他還是沒給），狗狗不知道是個性關係還是真的有影響，真的不認主人。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲送養出去的小狗。（圖／有點毛毛的／網友Tahai Ismahasan提供）

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