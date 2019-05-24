明明很可愛的比特…苦等真愛981天落空　再也不敢愛上對牠笑的人

▲等了981天，可愛的Nitro還是沒找到新家。（圖／翻攝自Facebook／Brittany Broderick）

寵物小組／綜合報導

一般人聽到比特犬，腦中就會立刻浮現兇狠的各種事蹟，但事實上，經過訓練的比特犬其實完全不會傷人，就像這隻名叫Nitro的比特犬笑臉一樣無害。Nitro現在住在美國紐約的一家動物收容所，每個人一見到牠就會馬上愛上牠的招牌笑臉，卻不知道笑容背後的哀傷。

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Nitro是在2016年8月下旬來到收容所，當時所有的工作人員和志工對上牠的眼睛，都瞬間墜入愛河，每個人都認為牠很快就會找到新家，不幸的是，過了981天，可憐的Nitro還在狗舍裡等待真愛。

▲狗狗朋友們都被認養了，只剩牠一個。



工作人員表示，Nitro常常在牠的窩裡嗷嗚嗷嗚哭泣，好像非常寂寞的樣子，但對著每個來訪的人，都優先露出燦爛笑容，卻一次一次沒有獲得青睞，旁邊欄舍的狗兒來了又走了，好運就是沒有輪到牠頭上。

Nitro的遭遇讓外國網友大呼很心疼，「希望下一個經過牠門口的人別再讓牠傷心了。」「這麼可愛的牠值得一個愛牠的家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Nitro的笑容讓每個人一見就愛上。