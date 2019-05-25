螃蟹「雙螯綁紅繩」拋海放生！　網怒：假放生真殺生！

▲網友跟朋友去台南安平釣魚時看到有活螃蟹，螯腳被綁塑膠紅繩放在海邊，網友馬上將螃蟹螯腳「解套」，再放入海中。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友PO文在臉書社群發問：「放生？我看是放死吧！」，說跟朋友去台南安平釣魚時看到這幕，有活螃蟹，螯腳被綁尼龍紅繩放在海邊，網友看到馬上將螃蟹的螯腳「解套」，再放入海中，網友質疑一些放生團體，將活物放生在不應放生的地方，這到底是放生還是放死，PO文一出，引起網友熱議。

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這名網友PO文在臉書社群，並附上2張螃蟹螯腳綁上塑膠紅繩的照片，並質疑指出：「放生…我看是放死吧！今天跟朋友去安平釣魚時看到這幕，不就還好螃蟹遇到我們幫牠解套，一堆放生團體到底是在放三小，常常淡水吳郭魚放海水…然後現在放生螃蟹結果螯綁起來…這以不是第一次了，之前也撿過一堆的紅蟳也是把螯綁起來放」。

PO文一出引發網友熱議，網友：「傻b無極限」、「真是有閒有錢，下次放大隻—點」、「放生還怕被夾？」、「就假愛心呀」、「造孽的放生團體」、「造越多孽的人越迷信」、「就是把人手綁著丟下水的概念」、「送去等死的概念」、「假放生真殺生」、「這樣會活才怪」、「造孽不是做功德」，還有網友戲稱：「他們會選一隻螃蟹幫牠把繩子剪掉，再讓那一隻去剪其他隻的啦…，你要給那隻螃蟹時間」，網友一面倒都是負評。

有網友認為，「放生」源自佛教的慈悲心，但如果是刻意買來活物放生，卻事先沒有做功課，不去研究放生的物種習性及生活環境，隨意放生的結果，將可能會直接造成放生物種的死亡，這除違背放生的慈悲初衷，沒有功德可言，甚至是反效果，值得放生團體省思。