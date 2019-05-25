路上撿到疝氣貓呼吸異常！開刀10天秒找到家　萌臉依偎新媽

▲阿啾手術後休養10日等待傷口癒合。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

小貓呼吸異常可能是疝氣導致。新北市動保處協助安置1隻2個月齡虎斑公貓「阿啾」，駐區獸醫黃繼霆看診發現牠的呼吸異常，經X光檢查確診為橫膈膜赫尼亞(俗稱疝氣)，經過獸醫開刀手術治療修復，休養10日後，開放認養後隔天便替牠找到一個好歸宿。

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▲動保處救援的幼貓因呼吸困難而被診斷出疝氣。



獸醫師黃繼霆表示，民眾拾獲幼貓送來動物之家後，首先植入晶片、施打疫苗和驅蟲，但發現這隻有點緊張的幼貓呼吸方式為腹式呼吸，隨即帶牠後送動保處毛寶貝醫療中心照X光檢查，確診為橫膈膜赫尼亞病症。由於橫膈膜生理功能為隔開胸腔及腹腔臟器，正常胸腔內只有心臟和肺臟，但阿啾的X光下在胸腔可以見到肝臟和腸道，導致橫膈膜赫尼亞症。

▲阿啾的X光片。



獸醫師解釋，橫膈膜赫尼亞症需使用自動呼吸器的氣麻機麻醉再以手術修補橫膈膜，駐區獸醫黃繼霆協助將牠帶至動保處毛寶貝醫療中心，在莊子昇獸醫師的協助下進行手術，將胸腔內的腸道和肝臟復位至腹腔正常位置，並修補橫膈膜破洞。

▲阿啾因為出現腹式呼吸，被診斷出異常。



阿啾在手術後經休養10日回復健康，一開放認養便找到緣分，立即被民眾楊小姐選為家庭成員，找到牠的新家，萌臉依偎在新爸媽懷中，準備前往下一段的幸福貓生。

▲阿啾找到新主人。

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