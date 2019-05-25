ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

柴柴阿姆阿姆狂舔優格！　低頭吃到嘴邊肉炸出來「撞臉柯基」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼柴柴阿姆阿姆狂舔優格　低頭「吃到關燈」：天怎麼黑了？（圖／翻攝自Instagram@tsumuji_kun）

▲柴柴忘情的舔著優格。（圖／翻攝自Instagram@tsumuji_kun）

寵物小組／綜合報導

吃貨界的第一把交椅！日本一隻豆柴Tsumuji平常最喜歡躺在地板上「大字躺耍廢」，同時還是個標準吃貨，這天飼主拿了一罐無糖優格犒賞牠，這孩子吃到整個頭埋進杯子，發出阿姆阿姆的療癒聲音，「低頭關燈」把優格舔到一滴不剩，傻呼呼的彷彿在說，「奇怪，天怎麼黑了？」，嘴邊肉炸出的模樣融化將近6萬人。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼柴柴阿姆阿姆狂舔優格　低頭「吃到關燈」：天怎麼黑了？（圖／翻攝自Instagram@tsumuji_kun）

▲Tsumuji外出的時候會變成活躍的小胖子。

飼主經常在Instagram帳號「@tsumuji_kun」分享家中柴柴的生活，Tsumuji在家雖然常常表現一副慵懶的模樣，但只要一出門就會轉為激進派，不但散步時走超快，甚至還會咬著牽繩「牽自己」；遇到食物也是沒在客氣，雖然是體型較小的豆柴，但貪吃的牠已經重達8公斤，只要一轉頭就能擠出肥美的三層肉，撞臉柯基。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼柴柴阿姆阿姆狂舔優格　低頭「吃到關燈」：天怎麼黑了？（圖／翻攝自Instagram@tsumuji_kun）

▲胖胖的身材讓腳看起來變短XD

臉書粉專「柴犬大學」事後也分享Tsumuji貪吃的影片，許多網友紛紛被牠傻萌的行為給融化，留言笑說，「牠吃得好專心」、「是多餓啦？連頭都埋進去」、「這個無頭生物好可愛」、「真的有這麼好吃嗎」、「等下臉都會溼答答的，飼主還要清潔」、「看完我都想買一罐來吃了」。

▲▼柴柴阿姆阿姆狂舔優格　低頭「吃到關燈」：天怎麼黑了？（圖／翻攝自Instagram@tsumuji_kun）

▲胖嘟嘟的身體，讓Tsumuji某些角度撞臉柯基。

柴柴埋頭苦吃的畫面十分可愛，但也要提醒，狗狗如果長期吃人類的食物，太甜太油太鹹都會造成身體負擔，最好要選擇無糖或是狗寵物專用的食品，偶爾當獎勵犒賞牠們就好。

更多精彩影音：

關鍵字： 柴犬優格關燈低頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

威猛公馬秀80CM求愛！女帝馬狠踹一記「芳香腳」　..

手掌跟媽一樣大！「巨大精靈貓」內心超溫柔　靈氣美照..

影／送養2隻小狗「收到2包糖」　他好奇一問原來是超..

影／柴被唸完突消失！　爸找半天發現牠塞魚缸「自關禁..

特／貓咪過世全家卻還是聽得到「鈴鐺聲」　溝通師一問..

特／心臟重跳1下！回家遇貓掙扎離世...3年後溝通..

影／救護車壓扁隊犬「鐵飯碗」！　牠無辜眼神施壓：我..

被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦臉頰凹　新媽淚：這在..

80歲老夫妻「見狗就想起過世兒」　2汪綁樹下淋雨、..

狗狗床墊掉下隔壁屋頂！　幾天後出現新用戶「抱腿睡翻..

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車.....

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽..

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性..

神模仿！喵洗臉成整潔模範生　呆萌孩小手狂抹臉.....

體貼汪下雨天穿雨衣幫提垃圾　開心小跑步追車！網：乖..

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在..

天真5歲柴咬蠟筆小新卡門洞　 肥屁屁擠不出去滿臉問..

萌貴賓飯後「陪3分身運動」　燦笑看鏡頭示範小碎步衝..

暴雨狂炸！機智汪「堆娃娃」當沙包 化身救援小尖..

小拉拉偷開罐罐挨罵躲廁所 天使姐姐肉身護妹：姐罩妳

汪暴咬娃娃意外狠K老爸正中紅心　犯案後一臉「？？？..

柴柴阿姆阿姆狂舔優格！　低頭吃到嘴邊肉炸出來「撞臉..

聽「ＸＸ」秒裝暈癱軟　14KG汪被扛上樓：我不依啦..

柴挨罵秒用「肉球攻」撒嬌　裝可憐博同情：鼻要生氣～

「金毛獅王」飛撲快逃啊！　奴才一把接住大放閃光彈

萌喵吹毛「磨蹭撒嬌」美容師　見鏡頭眨眼賣萌：好蘇胡

柴妹吃「空氣雞肉」狂舔舌回味　汪姐傻眼看戲：真好騙

路上撿到疝氣貓呼吸異常！開刀10天秒找到家　萌臉依..

影／橡皮筋慢慢勒斷氣...高雄3幼犬無知搶吃奶　8..

玩遊戲太投入！轉頭見「殭屍貓」嚇壞　馬麻笑：該打1..

《聲林2》實體海選高雄場　26日中午11點加碼直播

喬楚瑜期待輔大三塔合體　喊話UBA轉型4號

鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前..

韓冰是非婚生子女？　李佳芬今晚婚宴上一次說清楚

華南盃少棒／硬聯投手獎吳菖育好投　最愛鈴木一朗雷射..

國田賽／陳奎儒13秒34跨破全國　奧運標差0.02..

快訊／山東龍眼港「福建籍貨船」二氧化碳外洩　船內8..

中職／陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝　與桃猿0...

設計師忙什麼／吳若羚倫敦辦秀「交作業」　做PPT說..

郭台銘「象徵性募款」是賄選？　徐永明要求法務部說明

寵物動物熱門新聞

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

救護車輾壓隊犬飯碗　網笑：申請..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

床墊掉到屋頂　新使用者抱腿睡翻

垃圾桶怪臉小生物　被虐到認不出

吉娃兇一下！高加索犬嚇到往後彈

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

讀者迴響

熱門新聞

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

救護車輾壓隊犬飯碗　網笑：申請..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

床墊掉到屋頂　新使用者抱腿睡翻

垃圾桶怪臉小生物　被虐到認不出

吉娃兇一下！高加索犬嚇到往後彈

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

最新影片

更多

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽狂白眼

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

神模仿！喵洗臉成整潔模範生　呆萌孩小手狂抹臉...我也愛乾淨

體貼汪下雨天穿雨衣幫提垃圾　開心小跑步追車！網：乖到炸！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面