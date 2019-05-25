柴柴阿姆阿姆狂舔優格！　低頭吃到嘴邊肉炸出來「撞臉柯基」

▲柴柴忘情的舔著優格。（圖／翻攝自Instagram@tsumuji_kun）



寵物小組／綜合報導

吃貨界的第一把交椅！日本一隻豆柴Tsumuji平常最喜歡躺在地板上「大字躺耍廢」，同時還是個標準吃貨，這天飼主拿了一罐無糖優格犒賞牠，這孩子吃到整個頭埋進杯子，發出阿姆阿姆的療癒聲音，「低頭關燈」把優格舔到一滴不剩，傻呼呼的彷彿在說，「奇怪，天怎麼黑了？」，嘴邊肉炸出的模樣融化將近6萬人。

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▲Tsumuji外出的時候會變成活躍的小胖子。

飼主經常在Instagram帳號「@tsumuji_kun」分享家中柴柴的生活，Tsumuji在家雖然常常表現一副慵懶的模樣，但只要一出門就會轉為激進派，不但散步時走超快，甚至還會咬著牽繩「牽自己」；遇到食物也是沒在客氣，雖然是體型較小的豆柴，但貪吃的牠已經重達8公斤，只要一轉頭就能擠出肥美的三層肉，撞臉柯基。

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▲胖胖的身材讓腳看起來變短XD

臉書粉專「柴犬大學」事後也分享Tsumuji貪吃的影片，許多網友紛紛被牠傻萌的行為給融化，留言笑說，「牠吃得好專心」、「是多餓啦？連頭都埋進去」、「這個無頭生物好可愛」、「真的有這麼好吃嗎」、「等下臉都會溼答答的，飼主還要清潔」、「看完我都想買一罐來吃了」。

▲胖嘟嘟的身體，讓Tsumuji某些角度撞臉柯基。



柴柴埋頭苦吃的畫面十分可愛，但也要提醒，狗狗如果長期吃人類的食物，太甜太油太鹹都會造成身體負擔，最好要選擇無糖或是狗寵物專用的食品，偶爾當獎勵犒賞牠們就好。

在 Instagram 查看這則貼文 豆柴つむじくん（@tsumuji_kun）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 4:55 張貼

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