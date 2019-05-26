第一個衝來聞香！　吃貨柴趴桌「電眼逼打賞」：分我一口嘛

▲柴犬看到美食笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自Instagram:miyaashi_，下同）

寵物小組／綜合報導

餐桌上第一個坐好的永遠是狗！日本一名飼主紗麗家裡養了一隻貪吃的柴犬柚子(Yuzu)，每次煮完餐點，牠總是衝第一個來聞香，看著豐富漂亮的餐點，眼睛發亮的露出迷人笑容，療癒又可愛的表情常常融化許多人。

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▲柴柴等煮飯等到睡著了。

住在名古屋的紗麗擁有一手好廚藝，每次吃飯前都會精心地幫食物擺盤，拍下照片放到Instagram跟大家分享，起初她並沒有特別把柚子拍進去，只是每當桌上擺滿食物，牠都會走過來，站在桌沿等待，用渴望的眼神看看食物再看看馬麻，彷彿在說著，「吶，也分我一口嘛～」，吃貨般的陽光電眼吸越來愈多粉絲關注，目前已經累積2萬多名網友追蹤。

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▲柴：拍好了嗎？也分我一口啦～

許多網友看到柚子守在餐桌的樣子，紛紛感同身受的說，「我們家的也是！都會一直看到家人心裡發寒」、「這個不給點吃的，沒辦法輕易打發」、「看笑容就知道是老司機」、「飼主煮得食物都好厲害XD」、「美食配柴柴100分」、「飼主手藝太好了啦」、「我不是狗，都看到流口水了」、「跪求煮飯食譜」。



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