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配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎求店名

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▲▼配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎求店名。（圖／網友蕭于庭授權提供，下同）

▲客人測度數和閃光時被店貓偷襲。（圖／網友蕭于庭授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

有本事都衝著我來！一名網友蕭于庭日前貼出店貓「小寶」偷襲客人的影片，這天一名顧客到眼鏡店測視力度數，才剛坐上機台前面身旁就出現強大干擾，小寶跳上桌子，趁著客人不注意，偷偷把臉湊過去偷親，爆萌舉動分享出來，立馬閃瞎無數人，讓千名網友紛紛跪求店名。

▲▼配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎求店名。（圖／網友蕭于庭授權提供，下同）

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▲▼飼主蕭于庭家的貓口眾多。

▲▼配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎求店名。（圖／網友蕭于庭授權提供，下同）

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飼主蕭于庭家中總共飼養5隻貓咪，住家樓下是自家經營的眼鏡店，親人的小寶常常會到店裡接待客人，「影片中的顧客也是小寶第一次看見，結果牠自己走過去偷襲人家」。影片中，小寶一如往常在店裡巡邏，看到客人走到機台，牠也默默跟過去，小短腿跳到桌上偷聞，最後被爸拔強制抱走。

▲▼配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎求店名。（圖／網友蕭于庭授權提供，下同）

▲▼腿短短的小寶個性親人，當初是飼主領養回來的米克斯。

▲▼配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎求店名。（圖／網友蕭于庭授權提供，下同）

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這段可愛的影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友羨慕留言，「在哪？我最近也想配一副眼鏡」、「為了體驗干擾的感覺，我願意再多配一副眼鏡！跪求地址」、「我也想被干擾」、「 一踏進去眼睛的問題全好了」，也有眼尖的網友笑說，「別放蔥XD」、「我只注意到那件T恤」、「幣必須用新台幣教訓這隻偷襲人的貓咪」。

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關鍵字： 眼鏡店店貓短腿

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