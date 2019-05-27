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下課10分鐘校犬被「鹹豬手」從頭摸到尾巴　媽笑：摸一下保平安

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 沿路摸駕的概念！（影／網友Vanessa Lin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

受歡迎程度跟偶像明星有得比！米克斯「布朗妮」是學校當紅炸子雞，大家總愛伸「鹹豬手」把牠從頭到尾巴徹底摸一遍，馬麻Vanessa Lin見狀後忍不住笑說，「摸一下保平安的概念！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲校犬布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供 ）

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▲汪：誰能比我更受歡迎？

馬麻在臉書社團「米克斯傳奇」用狗狗的口吻寫道，「本宮只要出巡，都一定有信徒沿路摸駕！」只見小朋友見到布朗妮後就「毛手毛腳」從頭摸到尾巴，短短幾公尺就被粉絲沿路偷摸騷擾，但布朗妮不僅不抗拒，反而一邊享受摸摸的樂趣，一邊興奮地搖屁屁走路，模樣相當可愛。

▲校犬布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供 ）

汪：嘿嘿～又一個被我收服！

布朗妮原本是隻流浪狗，後來被當老師的Vanessa Lin 接回家照顧，因為受到大家的喜愛，搖身一變成了「校犬」，每天都有人搶著跟牠玩，校方還特別舉辦下課10分鐘的「握手見面會。」Vanessa Lin提到，看到布朗妮受到大家的疼愛很是心慰，「小朋友也能學習用尊重、包容的方式去對待動物。」

▲校犬布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供 ）

專業吸狗粉XD。

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「來，阿姨也摸一下」、「尾巴好欠摸」、「比老師校長還受歡迎哈哈」、「人見人愛」、「同手同腳」、「我也想報名哈哈！」、「校犬的魅力無法擋！」、「狗狗表情療癒又超可愛的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB） 

 ▲校犬布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供 ）

小朋友用「芭蕾舞姿」摸布朗妮。

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關鍵字： 米克斯校犬鹹豬手

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