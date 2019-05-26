爸用「下巴」磨蹭頭頂　汪舒服到快度辜：對！就是那別停

▲歐告享受爸拔專業手法的按摩。（影／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

看表情就知道，爽到要凍未條啦！米克斯「歐妹」癱在奴才懷裡，享受高規格「下巴按摩」，爸拔用下巴來回磨蹭力道拿捏得恰到好處，歐妹閉眼感受獨一無二的手法，舒服到要進入夢鄉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲歐妹：力道恰到好處，爽！

歐妹可說是集恩寵於一身，被家人捧在手心上，常常接受爸爸的「SPA按摩」。這天爸爸用下巴來幫歐妹做頭皮舒壓，而客人相當滿足這觸感，憨憨地傻笑，像是說「對對對就是那裡不要停！」眼皮也越來越沉重，就快要度辜（打瞌睡）了，途中爸拔如果停下來，歐妹還會用無辜眼神施壓，示意奴才繼續動作。馬麻吃醋地說，「我都沒有這種服務，真令人嫉妒！」

▲汪：按摩好蘇胡，此生無憾啦！

影片上傳到臉書社團「」網友們看了紛紛笑說，「啟動開關」、「拔拔真的是狗奴」、「不枉此狗生備受寵愛」、「拔拔是寵女魔人啊！」、「瞧歐妹超爽的」、「下巴按摩法」、「爸拔ㄎㄧㄤ掉了！」、「 歐妹好享受。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹。

▲歐妹和爸拔有趣的互動，常讓人笑開懷。

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