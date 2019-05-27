台南麻豆3浪狗慘遭毒　網轟「會有報應」PO文發起緝兇行動

▲台南市麻豆區發生毒狗事件，3隻流浪狗疑遭人毒死，網友要求大家分享來「緝兇」。（圖／翻攝新營阿皮臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆5月26日凌晨發生毒狗事件，網友在臉書PO文表示，他平日有在餵養的3隻流浪狗遭不詳人毒死，網友非常氣憤，表示「你可以不喜歡，但不能傷害，不喜歡就下毒這行為是對的嗎？」，網友要求大家不要按讚，請多分享，大家一起來「緝兇」。

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該名網友在其臉書PO文指出：「今天麻豆國中街附近發生毒狗事件，這3隻狗我都有在餵，毒狗之人你一定有報應，天誅地滅」，「好想哭，狗狗一路好走，一定會找到兇手」，「正氣就幫我分享不用按讚，幫我分享抓兇手」，「你可以不喜歡，但不能傷害，不喜歡就下毒這行為是對的嗎？」，「要跟我當朋友當兄弟的，請跟我一樣愛護流浪動物」。網友也祈求關聖帝君：「帶被下毒的流浪狗去投胎，也讓下毒的人必遭報應」。

看到PO文的網友情激憤，紛紛撻伐毒狗這種不人道的行為，「為什麼要傷害牠們，真的很殘忍」、「毒狗的人，必定也會看臉書，希望對方可以看到詛咒，你會有現世報，狗狗會去找你報仇，讓你每天厄運纏身…」、「看有沒有監視器，報警！」、「你可以不愛，但是不要傷害！生命怎麼可以這麼隨隨便便對待！」、「毒狗事件好多！」……。

該PO文有300多位網友留言，分享700多次，網友們都認為尊重生命、愛護動物是人的善心，可以不喜歡浪浪，可以不愛浪浪，但不要傷害牠們，生命怎可隨意對待！