塔姆再見了！　馬來西亞最後一隻「蘇門答臘公犀牛」死亡

▲馬來西亞最後的一隻雄性蘇門答臘犀牛「塔姆」死亡。（圖／翻攝自WWF-Malaysia推特）

國際中心／綜合報導

馬來西亞沙巴野生動物局總監奧古斯丁證實，全國最後的一隻雄性「蘇門答臘犀牛」—「塔姆」（Tam），因為年事已高、身體機能持續退化，經過獸醫續搶救，仍然不幸在27日去世。伴隨著「塔姆」的離世，如今整個馬來西亞就只剩下「依曼」（Iman）這一隻雌性「蘇門答臘犀牛」還活著了。



根據馬來西亞《中國報》報導，2008年8月，當時20出頭的塔姆從森林到油棕園的時候被人發現、捕捉，後來在野生動物局、拯救犀牛組織（SOS Rhino）及馬來西亞世界自然基金會的幫助下，於一星期後被送到踏繽（Tabin）野生動物保護區，從此一直住在那裡。

不過31歲的「塔姆」，從今年4月開始，就一直沒什麼食慾，健康狀況每下愈況，警覺性也下降了許多。為了照顧塔姆，獸醫團隊從這個月開始，全天24小時守在牠身邊，觀察牠的身體狀況，並進行藥物相關治療。

請繼續往下閱讀...

儘管如此，因為年紀大了，又沒有正常進食，塔姆的內部器官早已嚴重衰退，即使在獸醫的努力搶救下，仍然回天乏術，最後宣告搶救無效死亡。

當局表示，目前正在對塔姆進行解剖工作，隨後「沙巴旅遊、文化與環境部」部長劉靜芝也將會出面，針對這件事做出發言。

▲塔姆死亡後，馬來西亞只剩下依曼一隻雌犀牛 。（圖／翻攝自Better Nation推特）

2017年6月，雌犀牛澎東（Puntung）在罹癌後，隨即被沙巴野生動物局實施安樂死。從那之後，馬來西亞就只剩下塔姆和依曼這最後一公一母2隻蘇門答臘犀牛相依為命。期間，動物保護區的保育人員曾經也試過要對牠們進行人工繁殖，但結果都失敗了。

據悉，「蘇門答臘犀牛」簡稱蘇門犀，是雙角犀屬的唯一一種，是現存最小的犀牛、最吵鬧的犀牛，也是全球最後存活的披毛犀牛，牠們壽命大約介於35到40歲，在人工飼養的環境下適應力較差。

雖然牠們曾經廣布於印度、不丹、孟加拉國、緬甸、寮國、泰國、馬來西亞和印度尼西亞的熱帶雨林與沼澤中，不過由於人類的偷獵、大規模伐木與森林的開發，目前已經被列為極危動物。現在野外僅剩下6個種群，其中4個位於蘇門答臘，其他兩個則在婆羅洲與馬來半島，總數則剩不到100隻。