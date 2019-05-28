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凌晨被老闆帶去「見世面」：幼齒的隨便摸！　到場一看傻眼了

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▲凌晨被老闆帶去「見世面」：幼齒的隨便摸！　到場一看傻眼了。（圖／胡庭懿提供）

▲老闆說要帶同事去找「幼齒的」，還說有些可以「隨便摸」，結果是指貓咪啦！（圖／胡庭懿提供，下同）

寵物小組／綜合報導

這樣的老闆實在太逗趣啦！網友胡庭懿分享，有天凌晨同事接到老闆緊急來電，說要帶他去比酒店好玩的地方「見世面」，還說那裡全部都是「幼齒的」。沒想到，同事跟到現場，才發現老闆根本是拐他們一起去餵流浪貓，瞬間哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

胡庭懿在臉書公開社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出對話，同事告訴她，有天凌晨1點多接到老闆緊急電話，說要帶他們去見一些「重要的對象」，還要求輕鬆穿就好、穿拖鞋也可以，「老大說，帶我們去見見世面，去比酒店還好玩的地方。老大還說，去的地方全部都是幼齒的，有的還可以隨便摸，消費都算他的。」

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2名同事滿懷欣喜，其中一人還為此推掉跟朋友約好的夜店趴，沒想到跟到現場，才發現所謂「幼齒的」、「隨便摸」，統統都是在說貓咪，「當下心中有草尼馬好多匹跑過。」胡庭懿笑說，先前老闆也用類似話術拐過另個同事，「說全部都是全裸的，沒有穿衣服！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友們看了這段故事，紛紛留言笑說，「老闆很誠實啊！說的都是實話」、「真的是幼齒啊，隨便摸，想帶回家都可以」、「是重要的對象沒錯」、「怎麼這麼可愛」、「這個老闆很讚」、「這老闆好優秀」、「還有職缺嗎？這個應酬我可以」、「老闆很有愛，加分」；也有人開玩笑吐槽，「哪有幼齒，那個穿橘色的看起來臉好老，不是熟女就是男的。」

▼同事的對話。（點圖可放大觀看）

▲凌晨被老闆帶去「見世面」：幼齒的隨便摸！　到場一看傻眼了。（圖／胡庭懿提供）

▲凌晨被老闆帶去「見世面」：幼齒的隨便摸！　到場一看傻眼了。（圖／胡庭懿提供）

▲凌晨被老闆帶去「見世面」：幼齒的隨便摸！　到場一看傻眼了。（圖／胡庭懿提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 老闆老大流浪貓

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